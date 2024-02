¿Cómo dar de baja la INE de una persona fallecida y qué puede pasar si no lo haces?

Las elecciones de junio están cada vez más cerca, por lo que miles de personas se han tenido que “poner al corriente” con la actualización de sus datos electorales, para renovar o tramitar por primera vez su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual les permitirá formar parte de los comicios.

Sin embargo, aunque este trámite saturó los módulos del INE por días, no es el único que se ha realizado en sus oficinas. Entre todos ellos, hay uno que pocas personas conocen, pero que es importante para evitar problemas de seguridad: dar de baja del padrón electoral a personas fallecidas.

Así es: si una persona cercana fallece, no basta con desechar su credencial del INE, si no que es recomendable realizar un proceso para invalidar su credencial, pues hay riesgos de seguridad al no hacerlo. Te contamos qué puede pasar si no das de baja la credencial del INE de una persona y cómo realizar el procedimiento.

Módulo de Atención Ciudadana del INE. Especial

¿Qué pasa si no se da de baja la credencial del INE de alguien que falleció?

El no notificar el fallecimiento de una persona al INE puede conllevar graves riesgos de seguridad, pues la credencial de la persona seguiría activa y vigente.

A causa de esto, se puede hacer mal uso de los datos personales de la persona fallecida, y con estos solicitar créditos, tarjetas de crédito, préstamos personales u otros servicios similares con fines fraudulentos.

Además, el no dar de baja a la persona fallecida afecta el conteo del padrón electoral y la lista nominal, por lo que el INE urge a la ciudadanía a cumplir este trámite cuando sea necesario.

¿Cómo dar de baja la INE de alguien que falleció?

Realizar este trámite es fácil y rápido. Para ello, solo hay que acudir a cualquier Módulo de Atención Ciudadana del INE y presentar el acta de defunción de la persona fallecida. El trámite no tiene costo.

AM