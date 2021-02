David Colmenares: No tengo porqué renunciar, no me siento culpable de nada David Colmenares insistió en que si no hay una causa legal fundamentada, no estaría dispuesto a renunciar; está de acuerdo en que se le investigue en la Cámara de Diputados

David Colmenares, Auditor Superior de la Federación, será cuestionado sobre el costo que representó cancelar el NAIM. Foto: Archivo.