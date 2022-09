Debaten en Senado por licencia de Américo Villarreal

El regreso de Américo Villarreal al Senado y su posterior desistimiento entrampó a los integrantes de la Cámara Alta en un debate en el que el PAN reclamó la nulidad de los comicios en Tamaulipas y Morena acusó que tratan de evitar el relevo en la gubernatura para impedir que se castigue al actual mandatario Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El mismo presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, reconoció que el nombre de Américo Villarreal se encontraba en el tablero, porque “está en funciones” y aclaró que a pesar de que su oficio de desistimiento para reincorporarse al Senado tiene la misma fecha que el que presentó para regresar a su cargo, se recibió un día después en servicios parlamentarios, pues tiene fecha de recibido del 27 de septiembre a las 13:00 horas.

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, apuntó que se debe anular la elección en Tamaulipas.

“Existe esta nueva causal de nulidad que no tiene que ver con el narcotráfico, no tiene que ver con la delincuencia, no tiene que ver con el financiamiento ilegal del que ha sido señalado, aquí no hay necesidad de probar nada, aquí está muy claro, hay documentales públicas del Senado que tienen que ser tomadas en cuenta por el Tribunal Electoral.

“Lo único que estamos esperando del Tribunal es que la actuación que tengan, puedan apegarse estrictamente a derecho, que no se aparten absolutamente de la norma, no tienen por qué hacerlo, no amerita hacer absolutamente nada más que cumplir con la ley e impartir justicia, y siendo así, no hay otra salida más que declarar la nulidad de la elección, ya no solamente por lo que haya podido pasar antes, por lo que ya se venía peleando, por las irregularidades en la jornada, sino por lo que sucedió a partir del unes 26, en donde incurre en una falta grave en el procedimiento, que amerita la anulación de la elección”, indicó.

Durante la sesión del pleno en el Senado, se abrió el debate sobre la licencia, debido a que el PAN solicitó que se votara la licencia de Villarreal, en tanto que Morena acusó que se trata de una argucia para defender al actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Sin embargo, las senadoras morenistas Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández admitieron que se debía votar la licencias de Américo Villarreal.

