"No debe haber abuso de poder": Mario Delgado sobre denuncia de Mier contra Barbosa.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que "no debe haber en ningún caso abuso de poder" al interior del partido, luego de ser cuestionado sobre la denuncia que interpuso el coordinador de los diputados del guinda, Ignacio Mier, y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

"No puede haber privilegios para nadie. Un gobierno de Morena siempre debe ser ejemplo de respeto a la ley", sostuvo Delgado Carrillo durante conferencia de prensa este lunes.

Además, reconoció que existe una confrontación entre Mier Velazco y Barbosa Huerta, pero descartó que este conflicto afecte en el proceso de renovación interno de la dirigencia en el estado.

Evidentemente hay una confrontación, no podemos decir que no. No queremos que esto afecte al proceso interno de renovación