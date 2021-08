Decisión del pleno da miedo porque Morena es especialista en fabricar delitos: Toledo

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo Gutiérrez, afirmó que le da miedo la decisión que tome el pleno del Congreso de la Unión sobre su desafuero porque "Morena es especialista en fabricar delitos y anunciar filtraciones".

“Ya violaron mi presunción de inocencia, cuando antes de que estuviera en la Comisión Instructora filtraron los expedientes violando la secrecía del proceso jurídico, era para que en otro país, en cualquier parte del mundo se desechara.

"Pero peor aún, no tan solo la secrecía, violentaron todos los términos de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados y del reglamento interior, es decir, violentaron todo el proceso y me da miedo porque son especialistas en fabricar delitos, en anunciar filtraciones”, detalló en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Este miércoles, la Cámara de Diputados se erigirá de jurado de procedencia para decidir sobre el desafuero de los legisladores Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, y Saúl Huerta, señalado de violación sexual a un menor.

Mauricio Toledo aseguró que hoy se puede consumar una "persecución política" encabezada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y por la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján Uranga, porque durante todo el proceso de la Comisión Instructora se votaron más de ocho veces, "en las cuales siempre se repetía la petición de que lo desaforarán".

“Las leyes son muy claras en el Congreso de la Unión, cuando se vota se desechan y que hicieron presionar a distintos diputados, a distintos senadores al estilo antiguo de otros regímenes que pensamos que se había acabado”, puntualizó.

Toledo Gutiérrez dijo que no va a permitir que un sector de Morena lo siga difamando y afectando jurídica y moralmente a él y a su familia porque han violentado sus derechos humanos y su presunción de inocencia.

“No voy a permitir y eso lo digo a la luz pública, no voy a dejar que un sector de Morena siga afectando, no tan solo jurídicamente, sino también me ha dañado moralmente a mí y a mi familia, violentando en todo momento los derechos humanos, la presunción de inocencia y sobre todo me quieren tratar por igual con alguien (…) pero no voy a permitir que me sigan difamando”, comentó Mauricio Toledo en entrevista.

El legislador acusó que Morena solicitó al dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, y a diputados de su partido que lo dejaran solo en ese proceso.

Mauricio Toledo señaló que es "inocente" porque el 98 por ciento de sus ingresos están comprobados desde el 2006 y no tiene ningún depósito “en cash” arriba de 25 mil pesos de alguna oficina privada, de la delincuencia organizada o de una empresa.

Además, el diputado del PT confirmó que va a votar que sí para que se le quite el fuero al legislador Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación a un menor.

