Se ha dejado de cumplir con víctimas, reconocen

Verónica Juárez, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, consideró que se sigue incumpliendo la ley para la atención de víctimas de acoso y violencia de género en el recinto legislativo, además de que nunca han recibido un informe sobre la atención psicológica, jurídica o de otro tipo proporcionada a las denunciantes.

Por ello, adelantó a La Razón que van a presentar un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que se atiendan estos casos a la brevedad. Además, pedirán información detallada del estado de cada denuncia.

“Me parece que hay un incumplimiento a los lineamientos. Con esto de alguna u otra manera se protege a los agresores y se deja a un lado a las víctimas”, manifestó.

Señaló que la pandemia no puede ser una excusa para no atender a las víctimas, ya que se trata de un tema prioritario dentro de San Lázaro: “deben considerarse urgentes de inmediata resolución”.

Este rotativo publicó en su edición de ayer que hay 16 denuncias de trabajadoras administrativas por acoso sexual, laboral o violencia de género en San Lázaro, sin embargo aún no hay sanciones. De éstos, 11 casos fueron reportados desde marzo de 2020, pero debido a la suspensión de plazos se retrasó la atención.

Por separado, Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, expuso que se debe reforzar la función de la Unidad de Género en la Cámara de Diputados, ya que es una buena apuesta, pero debe mejorarse.

La legisladora indicó que en la siguiente Legislatura se deben promover los protocolos entre los trabajadores para que exista una cultura institucional para prevenir el acoso laboral y sexual.

Señaló que es necesario implementar políticas de inclusión e igualdad laboral para la atención de las mujeres, así como medidas para que desarrollen su trabajo en condiciones de igualdad.

“Las leyes en materia de violencia contra las mujeres no han atendido lo suficiente, no contamos con mecanismos idóneos para atenderlos”, dijo, y añadió que se mezclan temas políticos y administrativos, por lo que las investigaciones no avanzan.