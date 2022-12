Dejan Tren Maya en Sedena porque Fonatur “no resiste ni el primer cañonazo”, aseguró López Obrador.

El Tren Maya será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque es la única institución que garantiza que no será privatizado, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No queremos que al paso del tiempo, estas obras, como lo hicieron con los aeropuertos y con las autopistas y con todo, bancos, minas, se privaticen, entonces quién nos puede garantizar que estos bienes de la nación se cuiden, pues una institución como la Secretaría de la Defensa, no solo es porque ellos están ayudando en la construcción, no solo es porque están trabajando con rectitud, con profesionalismo con honestidad, es también dejarles todas estas obras a una institución fuerte, porque Fonatur, ¿saben que hicieron con Fox en Cancún? Vendieron terrenos a cinco minutos del aeropuerto actual, de Cancún, que por cierto está concesionado, es privado; bueno, a siete pesos el metro cuadrado. Nilo que cuesta un metro de alfombra, por cierto, manglares y no apareció ningún seudoambientalista, entonces como se lo vamos a dejar a Fonatur, no aguanta ni la primera insinuación, ni el primer cañonazo, entonces todo esto que es de la nación, de los mexicanos, lo tenemos que cuidar fue una bendición”, reconoció el Presidente.

Expuso que en la ruta del Tren Maya, en los tramos 3, 4, 5 y 6 el ferrocarril que correrá será eléctrico y podrá utilizar Diésel de bajo contenido de azufre.

“De Mérida a Cancún, Tulum, Chetumal es eléctrico, ¿Qué tramos son?, es el tramo básicamente 3, 4, 5 y 6, entonces va a ser eléctrico y también va a ser eléctrico y también va a poder funcionar con ese diésel bajo en azufre, entonces la CFE nos está ayudando mucho porque imagínense lo que significa abastecer de energía todo el sistema y ya se está contemplando fortalecer las líneas, ya estamos construyendo dos plantas de ciclo combinado, una en Mérida y otra en Valladolid”, estas obras podrían llevar la conclusión del Tren Maya hasta enero de 2024.

Sin embargo, el Presidente estimó que antes de julio podrían iniciar los recorridos de prueba de este medio de transporte.

“Ya estamos metiendo gas por un gasoducto especial para que no nos falte la energía eléctrica, pero sí es enero del 24 sí nos alcanza, porque lo que buscamos es empezar las pruebas del tren ya de Edzná, es el tramo dos, ahora que estuve por allá este tramo le corresponde Escárcega a Kalkiní, le corresponde a Carso y habíamos quedado que trabajaran para empezar las pruebas en julio de Campeche hasta Tulum, pero Antonio el ingeniero encargado de la obra ofreció de que podemos empezar las pruebas en Edzná, antes de Campeche”, abundó López Obrador.