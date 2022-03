Delfina Gómez confirma desaparición de Escuelas de Tiempo Completo

La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, admitió que las Escuelas de Tiempo Completo desaparecerán, pues el presupuesto se destinará a mejorar la infraestructura y a dotar de los elementos básicos a los planteles escolares, lo cual es un tema prioritario, pues aunque digan que es algo que no se ve, es una necesidad en los planteles de las comunidades rurales.

Respecto a lo que es el tiempo completo, efectivamente, ahorita ese programa estaba dentro de La Escuela es Nuestra, pero haciendo una valoración, sobre todo de tomar las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho, realmente todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas Delfina Gómez, titular de la SEP

Entre ellas, enumeró que se requiere agua, aulas, sanitarios, que es lo que se solicita en las escuelas, por lo que insistió en que “es algo prioritario, darles la atención a esas escuelas que todavía tienen esa necesidad, y por ello La Escuela es Nuestra ahorita se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para la Escuela es Nuestra, sea ocupado para esa situación”.

No obstante, aclaró que se está analizando cómo trabajar con los temas del tiempo completo y la alimentación en las escuelas.

“Sí sé, que de momento puede causar alguna inquietud o, ¿por qué no?, alguna molestia, pero yo sí invitaría a todos aquellos que dicen: ‘Es que no se ve’, que vayan a las comunidades más alejadas. A veces no se ve, pues porque no está en la capital, porque no está en los lugares en donde generalmente nosotros estamos de manera más directa. Pero si vamos a las comunidades más alejadas de Puebla, de Sonora, de Yucatán, de Chiapas, de Oaxaca, bueno, de toda la República, nos vamos a dar cuenta de cuánta necesidad tienen nuestras instituciones respecto a lo que es la infraestructura. Y no se trata de trabajos mínimos, sino de trata de atender situaciones prioritarias”, precisó.

Asimismo, reconoció que el trabajo colaborativo de los padres de familia ha beneficiado los planteles, pero recordó que siempre la educación tiene muchos retos, pero tenemos que ir atendiendo precisamente por prioridad las que son más importantes.

