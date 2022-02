Delgado acusa otra vez al INE de “ocultar” recursos; consejero lo llama “irresponsable”

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, arremetió otra vez en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por supuestamente “ocultar” recursos para afectar la realización de la revocación de mandato.

Desde San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, insistió en que luego de que los consejeros electorales acudieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para argumentar que no tienen dinero para las casillas, resultó que perdieron 500 millones de pesos.

“La Corte les dijo: ‘bueno, está bien, INE, no te vamos a sancionar porque no cumplas lo que te obliga la ley a petición de 11 millones de ciudadanos que firmaron. Pon las casillas que te permita tu presupuesto de los dos mil 91 millones de pesos’. Y resulta que cuando la Corte les da esa autorización, el INE se voltea y se le pierden 525 millones de pesos, y entonces, convocan a hacer el ejercicio de revocación con alrededor de mil 500 millones de pesos”, enfatizó.

Sin embargo, el consejero electoral José Roberto Ruiz reclamó al líder del guinda por su acusación “irresponsable”.

A través de sus redes sociales puntualizó que el INE no ha extraviado ni un centavo: “Señor @mario_delgado, es muy irresponsable la acusación de “extravío”. En el @INEMexico no se ha extraviado ni un centavo para el proceso de #RevocaciónDeMandato. Lea la explicación del Instituto. No sume la reducción del costo. ¿Estudió usted economía?”

Señor @mario_delgado, es muy irresponsable la acusación de “extravío”. En el @INEMexico no se ha extraviado ni un centavo para el proceso de #RevocaciónDeMandato.

Lea la explicación del Instituto 👇🏽https://t.co/3fm2lbJVKh

No sume la reducción del costo. ¿Estudió usted economía? https://t.co/c9Vd5uRbcs — José Roberto Ruiz Saldaña (@Jose_Roberto77) February 9, 2022

A partir de los ajustes que el INE hizo a su presupuesto, generó recursos para la revocación por mil 567.4 millones de pesos y redujo en 524 millones de pesos el costo del ejercicio originalmente calculado, los cuales en conjunto representaron un esfuerzo por parte del órgano electoral que ascienden a dos mil 91.4 millones.

CEHR