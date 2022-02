“Tenemos que velar por intereses de México”, dice Morena sobre ‘pausa’ a relación con España

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que si bien sólo compete al Presidente Andrés Manuel López Obrador poner una “pausa” a la relación con España, respaldó la decisión para “velar por los intereses de México”.

El diputado de Morena recordó que el gobierno español concedió la electricidad a intereses, por lo que no quieren que esta situación se repita en México.

“¿Y qué no somos un país que puede despertar de eso y construir su propio futuro?, ¿qué no podemos respetar la libre competencia y que no haya distorsiones y acabar con las encomiendas que le generaron daño a nuestro país? Hay que hacerlo”, puntualizó.

El coordinador de la bancada guinda reconoció que si bien no es culpa de España, es un modelo que ha desfavorecido al país.

“Yo respaldo porque tenemos que vigilar y velar por los intereses de México. Miren, en nuestro país, cuando se dio la invasión, lo llaman así algunos, o la conquista, se crearon encomiendas y se crearon encomiendas en México y en Perú porque teníamos riqueza, teníamos oro y teníamos plata”, apuntó el líder parlamentario en entrevista a medios.

Este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que harán una pausa con las relaciones con España a fin de mejorarlas, pues señaló que había “saqueo” por parte de empresas españolas.

En tanto, negó que esto represente una pausa a las inversiones, sino “que reflexionen y que piensen que no fue su culpa y que por eso, ustedes lo han escuchado en el parlamento, cuántas veces no han oído ‘es que así está la ley’, efectivamente así está la ley, porque hicieron una ley a modo”.

CEHR