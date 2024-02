Demanda oposición en el Senado comparecencia de titular de la Guardia Nacional

La oposición en el Senado exigió la comparecencia del titular de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, para que explique las acciones implementadas para responder ante lo que calificaron como una ola de violencia en todo el país.

Sin embargo, durante la sesión del pleno de la Cámara alta, senadores de Morena defendieron la política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mandaron a los opositores “al infierno”.

La priista Claudia Anaya abrió el debate al lamentar el asesinato de dos familiares del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, en Fresnillo, comentó que cada legislador “va a su entidad y vive su propio infierno” y su estado, Zacatecas, no es la excepción.

“En Zacatecas tuvimos una semana de terror en donde queda claro que nadie, absolutamente nadie queda a salvo del crimen organizado. No importa si tienes un familiar en las esferas del poder, o si eres una persona que se dedica a la agricultura y no tiene vínculos familiares con el poder. Lo cierto es que en Zacatecas sino no te matan, te extorsionan o te desaparecen”, subrayó.

Por ello, consideró que no basta con un pronunciamiento desde los escaños “sino que es necesario que venga el titular de la Guardia Nacional para que nos explique qué está pasando en Zacatecas, qué está pasando en México. Guardias nacionales van, guardias nacionales vienen, el fin de semana llegaron 800 elementos más, a cada entidad mandan más elementos, pero la situación no mejora, por eso es importante hablar del diagnóstico, la ruta, y la estrategia de seguridad. No podemos estar en una burbuja fuera de la realidad”.

Ante el señalamiento, la senadora de Morena por Baja California, Lucía Trasviña, aseveró que la violencia en el país tiene más de 40 años y los que hoy se quejan eran parte de los gobiernos que dejaron crecer al crimen organizado.

“Son unos perversos, son unos canallas, el pueblo no los quiere, y los vamos a derrotar, porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá, al infierno, allá deben estar”, manifestó.

Ante los señalamientos de Trasviña, la senadora del PAN, Lilly Téllez, subió a tribuna y le respondió que siempre denunció al crimen organizado y su atentado y le restregó que dejó la bancada de Morena, porque López Obrador no cumplió el compromiso de acabar con la inseguridad.

“Ustedes son el brazo político del crimen organizado… es cómplice del crimen, lo sabe todo México. México está ensangrentado como nunca, son ustedes unos mentirosos, no sé cómo se atreven a seguir ocupando esos escaños sabiendo que se prometió la paz y se trajo más muerte que nunca”.

La priista Nancy de la Sierra se sumó a la petición de su compañera Claudia Anaya y pidió no normalizar la inseguridad en el país. Mientras que la petista, Martha Márquez pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación de la quema de 13 vehículos en Aguascalientes, “podría tratarse de terrorismo y la variante de delincuencia organizada. Así es como gobierna la corrupción del PAN”, reviró.

El vocero de Morena, César Cravioto, dijo a la oposición que desde sus escaños no van a ganar votos, por lo que les pidió ir a sus estados a caminar las calles para que su candidata presidencial suba en las encuestas.

Ya vienen aquí al Senado a desparramar mentiras… no, aquí no van a ganar votos, por mucho discurso que digan. Váyanse a la calle, caminen las calles, caminen los estados de la República, por eso su candidata no sube en las encuestas, porque ustedes creen que aquí y con bots van a hacer que suba su candidata , indicó.

