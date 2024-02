Alejandro Moreno cuestiona al Presidente AMLO

'No es de demócratas'; Oposición critica a AMLO por justificar divulgación de teléfono de periodista de NYT Personajes de oposición descalificaron a AMLO por haber justificado la difusión del número telefónico de la periodista The New York Times, Natalie Kitroeff, que buscaba cuestionarlo sobre un presunto vínculo con el crimen organizado para financiar su campaña en 2018