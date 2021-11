Denuncian que GN frena paso del éxodo a Veracruz

El director de Pueblo sin Fronteras y dirigente de la caravana migrante, Irineo Mujica Arzate, aseguró que la Guardia Nacional continúa frenando el paso de los integrantes del contingente de indocumentados, ya que en su camino sobre la carretera Transístmica, que conecta con el Istmo de Oaxaca y con el sur de Veracruz, no ha permitido que conductores de tráileres y otros vehículos de carga los ayuden a trasladarse, pese al mal clima.

“Cada vez que intentamos (que los conductores nos ayuden a llegar a Veracruz por la lluvia) la Guardia Nacional no lo ha permitido para nada, nos han venido acosando por adelante y atrás, entonces no podemos hacer mucho. Siguen con los operativos para cazar migrantes, pero la cosa es que ahorita están cortando todo el tráfico para no permitir que nos lleven”, señaló en entrevista con La Razón.

El pasado 12 de noviembre, la Guardia Nacional advirtió que no iba a permitir que los extranjeros, en su mayoría de Centroamérica, pidieran “aventones” o se subieran a camiones para llegar más rápido a Veracruz.

En ese sentido, Mujica Arzate informó que la caravana migrante arribó ayer domingo a Palomares, en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, ya que debido al mal tiempo por la entrada del frente frío número ocho no consideró que puedan llegar hasta Sayula Alemán, Veracruz.

“Estamos tratando de llegar ya sea hacia Palomares o a ver hasta donde llegamos porque está muy feo el clima, hay un frente frío y ha estado lloviendo y no podemos permitir que los niños se mojen”, comentó.

Por otra parte, el contingente de extranjeros tiene previsto llegar esta semana a Coatzacoalcos, Veracruz, municipio donde se sumarán a otra caravana para continuar su rumbo hacia Sonora y, según el líder del contingente, esperan sumar a otras cinco mil personas para llegar a ser 10 mil migrantes.