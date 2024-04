“La derecha es un peligro para México”: Consejo Nacional de Sectores en Apoyo a Claudia Sheinbaum

El día de hoy, en conferencia de prensa se reunieron once mujeres y feministas en representación del Consejo Nacional de Sectores en apoyo a Claudia Sheinbaum, manifestando las razones por las que apoyan a la Dra. Por su biografía, los grandes resultados de su gestión al frente del gobierno de la CDMX y por contar con el único programa de gobierno sustentado, sustentable y viable. De forma unánime y sin atisbo de duda señalaron que “la candidata más equipada, con más conocimiento de la realidad del país, con más experiencia de gobierno y grandes resultados que dan certidumbre sobre su capacidad para gobernar: es Claudia Sheinbaum”.

“La derecha es un peligro para las Mujeres y la diversidad sexual”, así concluyó la Senadora Olga Sánchez Cordero, quien participó en esta rueda de prensa donde hizo un análisis detallado de las políticas públicas en materia de violencias de género y justicia en la CDMX, destacando la Alerta de Género, las Lunas, las abogadas que asesoran a mujeres víctimas en los MP’s, así como los esfuerzos institucionales del programa *765, que ha salvado vidas de mujeres, el cual será un programa insigne cuando sea Presidenta. Destacó “como la cereza del pastel, al Sistema Nacional de Cuidados que otorgará empleos dignos a millones de mujeres que cargan con los trabajos de cuidados sin tener ninguna retribución”.

Lorena Villavicencio, cofundadora de “Por Ella, Por Todas”, en la presentación de la mesa donde participaron mujeres jóvenes, feministas, mujeres con discapacidad, de la diversidad sexual y de la academia, señaló que “no permitiremos que se siga propagando información que pretende descalificar o invalidar el trabajo y resultados de la gestión de gobierno de la Dra. Sheinbaum. Estas campañas negras que promueve el PAN desde 2006 son el verdadero germen de la polarización”. También destacó que el gobierno que encabezará Claudia garantizará la igualdad sustantiva, el fin de la impunidad, una vida libre de violencia y la autonomía de las mujeres a través del sistema de cuidados.

La Dip. Mariana Benítez, cofundadora de “Por ella, Por Todas”, refirió que “ante las mentiras del PRIAN y su regateo a los logros alcanzados en materia de procuración de justicia por Claudia Sheinbaum, se hace necesario decir que como jefa de gobierno se constituyó la fiscalía especializada en feminicidios, una estrategia integral de formación con perspectiva de género y de derechos humanos para ministerios públicos y policías, además del programa insignia de la red de abogadas que atienden y asesoran a las mujeres víctimas de violencia y garantizan su protección. Como nunca se destinó presupuesto para la procuración de justicia, que ha sido el eslabón más débil en los estados para el combate a la impunidad, eso explica los buenos resultados como la disminución del delito de feminicidio, y en general de los delitos en la CDMX”.

Por su parte Gracia Alciaga, de la red de jóvenes “Estamos Listas” destacó las cinco razones que tienen los jóvenes para votar por Claudia:

Va a lograr que todas las universidades públicas sean COMPLETAMENTE GRATUITAS Todas las muertes violentas de mujeres se tratarán como feminicidio Construcción de caminos y senderos seguros en los estados Eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres Atenderá la crisis climática, porque no solo es feminista, es una mujer científica.

Tere Ramos, cofundadora de “Por Ella, Por Todas” expresó que “¿Quién mejor que una mujer para entender lo que vivimos las mujeres todos los días?, ¡Por eso, con Claudia, así como en la CDMX, en todo México, el agresor saldrá de casa! Una ley única en todo el país será ley cuando ella sea Presidenta”. También refirió que fue testigo cuando Olimpia Coral buscó a la entonces jefa de gobierno, quien mostró su respaldo y al poco tiempo se aprobó la Ley Olimpia en la CDMX, y de la misma manera la Ley Vicaria.

La diputada federal Trans, Salma Luevano, integrante de “Nación de Orgullo” reconoció la estrategia de la ex Jefa de Gobierno al crear la Dirección de Diversidad Sexual y Derechos Humanos que atiende a través de las UNADIS a mujeres Trans, víctimas de violencias de género o por discriminación, y las canaliza a las instancias judiciales correspondientes; así como por hacer equipo con el COPRED atendiendo solicitudes de cambio de identidad de género en el Registro Civil, brindar acompañamiento psicológico, jurídico y de salud en diferentes instituciones incluyendo la Unidad de Salud Integral para Personas Trans que se creó en su periodo, beneficiando a muchas mujeres y hombres trans, personas no binarias y con capacidad gestante que no encontraban en el sector salud una atención libre de discriminación.

Otra de las participantes, Daniela García, integrante “Nación Orgullo” cuya causa es la diversidad sexual, señaló que “la Dra. Claudia Sheinbaum, es la primera candidata presidencial en la historia del país en incluir, de forma explícita, a las personas LGBTIQ+ en sus cien puntos de plataforma de campaña; este es un compromiso que asumió desde que apostó por construir una Ciudad de Derechos al convertirse en jefa de gobierno capitalina en 2018”.

Representando a las mujeres con discapacidad, Karina Tapia, integrante de “Vida Independiente” señaló que “con Claudia las mujeres con discapacidad estamos actuando desde las propias mujeres con discapacidad sin intermediarios”.

En su participación como representante del sector ciencia y academia, Genoveva Roldán Ávila, señaló que en la CDMX no sólo se ha logrado crecimiento económico, sino también abatir la desigualdad en el ingreso que disminuyó entre 2018 hasta la fecha. Asimismo, destacó “que un pilar central para combatir la desigualdad esla educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad: Mi Beca para Empezar es un programa que llegó a 575 101 niñas. En la educación superior en la Universidad Rosario Castellanos las mujeres son alrededor del 60 % de la matrícula y en la Universidad de la Salud, las mujeres son el 70 %”.

Finalmente cerró el evento Gabriela Jiménez, Presidenta de la Agrupación Política Nacional “Que Siga la Democracia”, haciendo un llamado a mujeres de todos los sectores a organizarse, a trabajar por las causas que nos unen y señaló que “con la llegada de la Dra. Claudia Sheinbaum a la presidencia, se reivindicarán las causas históricas de las mujeres, Claudia representará la lucha por la igualdad y la justicia. La llegada de una mujer al má alto cargo será histórica, no solo en nuestro país,sino para la región norteamericana.” Invitó a todas las mujeres a abrazar la candidatura de Claudia Sheinbaum y salir a votar este 2 de junio.