Entre más derechos se abran, más le cerramos la puerta a la corrupción: Claudia Sheinbaum.

“Siempre es mejor tener un joven en la escuela, que tenerlo en la calle, es mejor tener un joven trabajando, haciendo actividades culturales o deportivas que acercándose a una banda delictiva, por eso entre más derechos se abran más le cerramos la puerta a la corrupción y más le cerramos la puerta a la delincuencia”, señaló Claudia Sheinbaum Pardo durante la Asamblea Informativa que realizó en Tlalnepantla, Estado de México.

Destacó que esta concepción fue la que impulsó como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde logró bajar los delitos de alto impacto en 58 por ciento y llevó a los homicidios a su nivel más bajo desde 1989, según los últimos datos publicados por el Inegi.

“La ciudad cuando yo llegué estaba la delincuencia terrible, el anterior Jefe de Gobierno decía que no había delincuencia organizada, pero en realidad no hacía nada y creció y crecieron los femicidios, me dijeron que, a lo mejor por ser mujer no iba a poder y saben que, bajamos en 58 por ciento los delitos de alto impacto en la ciudad”, celebró.

Durante su mensaje afirmó que los logros en la capital del país estuvieron basados en los ideales de la 4T y la forma en que la que se hace gobierno desde este movimiento, ya que solo así fue posible acabar con la corrupción y destinar esos recursos a programas sociales, como la pensión a los adultos mayores, las becas a jóvenes estudiantes, entre otros que son una muestra del porqué la oposición no debe de regresar, en especial siendo liderados por personajes como Fox, quien recientemente aseguró estar en contra de los apoyos sociales.

Por lo anterior, afirmó que México vive uno de los mejores momentos de su historia con la Cuarta Transformación y recordó que el mayor orgullo que pueden tener los ciudadanos es ser parte de este cambio, que equivale a las grandes transformaciones que ha tenido el país a lo largo de su historia como la independencia o la Revolución.

‘’La Cuarta Transformación no solamente es quien será coordinadora nacional, o el presidente López Obrador, la Cuarta transformación son ustedes, ustedes son la fuerza de la transformación, son protagonistas de este cambio verdadero que está ocurriendo en nuestro país, nosotros vamos a poder decirles a nuestros hijos, a nuestros nietos que hicimos lo mejor que pudimos hacer como generación para el bien de México, apoyar a los que menos tienen, apoyar a un gobierno del pueblo y para el pueblo, ese orgullo no nos lo quita absolutamente nadie’’, puntualizó.

‘’Por encima de todo está la unidad de nuestro movimiento, aquí todos somos necesarios, no puede haber división dentro de nuestro movimiento, por ello siempre vamos a luchar por la unidad entre nosotros y la unidad más importante con el pueblo de México, esa unidad no se puede romper bajo ninguna circunstancia, afortunadamente todos los sabemos’’, mencionó.

Por otra parte, refirió que en México es tiempo de las mujeres, pues reconoció, siempre han aportado al crecimiento del país.

“También desde el hogar hacemos patria y siempre hemos hecho patria”, concluyó.

