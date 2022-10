En desapariciones forzadas ven problema de impunidad

El problema de la desaparición forzada en el país se debe pensar como un fenómeno criminal ampliado, que implica la participación de autoridades locales con bandas del crimen organizado y que ha rebasado al Gobierno federal, aseguró el investigador Édgar Chávez Hernández, de la UAM Cuajimalpa.

“Es impactante que las madres de personas desaparecidas estén siendo asesinadas y estos homicidios en el último mes son meramente feminicidios y así hay que verlo. La estrategia de seguridad es un punto medular para erradicar los crímenes, pero una de las exigencias es la no repetición, pues no se pueden salir a buscar 105 mil personas si siguen desapareciendo, además de que no hay condiciones para ello”, explicó.

El experto detalló que existe una fuerte incertidumbre por el fenómeno de desapariciones, cuya estrategia para hacerle frente no ha sido exitosa, dijo, pues las autoridades se comprometieron a bajar la incidencia en este delito y no se ha hecho de manera adecuada.

“Falta seguridad, estrategia y condiciones para que la gente salga a buscar a sus seres queridos, pues lo peor es que el Estado está rebasado y aparte, a las familias ni siquiera les toca hacerlo, ya que es responsabilidad de las autoridades”, indicó.

Recalcó que a las madres buscadoras no les toca el papel de buscar a las personas, pero la situación y las condiciones que atraviesa el país las obligan a hacerlo, a falta de respuesta del Gobierno federal.

Los principales problemas con los que se topan las personas buscadoras es la falta y acceso a la justicia, así como a una investigación plena e inmediata.

“Este es el primer impedimento para hallar a las personas una vez que desaparecen; es lo vital y no se hace”, dijo.

Otras de las situaciones negativas, expuso Édgar Chávez, son la coordinación entre órdenes de gobierno para buscar y localizar personas, la inacción y visibilización de las mismas autoridades, así como el desgaste físico, psicológico y económico que en muchas ocasiones no se ven.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) desarrolla un Programa de Desaparición Forzada, con el que se buscan soluciones para acercar a las familias a la capacitación de análisis forense, análisis de contexto, acompañamiento psicosocial y temas jurídicos, y también se convoca a funcionarios para que visibilicen las problemáticas.