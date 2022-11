Desestima TEPJF acusaciones contra Layda Sansores por violencia política de género

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no incurrió en violencia política de género en contra de la excandidata del PRI a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano, en las que dijo que fue postulada porque es la esposa de Rubén Moreira.

Durante la sesión del pleno, con una votación de seis contra uno –la única que se pronunció por declarar la violencia política de género fue la magistrada Mónica Soto– la Sala Superior determinó que no era “nítido” el tema del nepotismo, como lo explicó el magistrado José Luis Vargas.

Los magistrados resolvieron una impugnación presentada por el PAN, que formó parte de la alianza con el PRI en Hidalgo, en contra de una resolución del Tribunal Electoral local, que tampoco consideró la violencia política de género que acusaban había cometido Layda Sansores.

"A mi juicio no es nítida la vinculación, sobre todo, por la razón de ser la esposa, en este caso de Rubén Moreira. Es decir, se hace alusión, podría incluso decirte a que dicha frase, lo que busca revelar es una acusación en torno a una cuestión, digamos, podría llamársele nepotismo dentro de un partido político (…). Yo no logro apreciar francamente que en esta frase que, posiblemente desafortunada de la gobernadora de Campeche se logren generar los elementos (de violencia política)" José Luis Vargas, magistrado del TEPJF

Fue la magistrada Janine Otálora quien recordó la expresión de la gobernadora Layda Sansores: “Aquí se acostumbra con su cuate, el Moreira, que también pusieron de candidata, pues, a otra de la familia. Así acostumbran. ¡Qué bonita familia!” , expresó la mandataria campechana durante la contienda por Hidalgo.

No obstante, para Otálora, aunque en el debate público electoral algunas expresiones pueden resultar insidiosas, ofensivas o agresivas, su carácter áspero no se traduce automáticamente en violencia política : “Aclarar que una crítica dura hacia una mujer política no se traduce automáticamente en violencia política en razón de género”, dijo.

La mayoría de los magistrados coincidió en la exposición de la decana del TEPJF, pero la magistrada Soto defendió su argumento y advirtió que al dejar pasar este tipo de casos desaprovechan la oportunidad para detener la violencia que se prevé para los comicios de 2024.

"Vienen otros procesos electorales para 2024 muy violentos y qué podemos aportar desde aquí para detener lo que vemos que va a llegar" Janine Otálora, magistrada del TEPJF

DGM