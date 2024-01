‘Se desvió la Cuarta Transformación’: Alejandro Díaz Durán renuncia a Morena | VIDEO

El exsenador Alejandro Rojas Díaz Durán, quien actualmente ocupaba el cargo de senador suplente en representación de Ricardo Monreal, anunció su renuncia a Morena a causa de que, acusa, el movimiento de la Cuarta Transformación traicionó sus principios.

A través de un mensaje en video publicado en sus redes sociales, Díaz Durán acusó que tomó la decisión de dejar las filas del guinda a causa de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en “seguir desviando los principios, los compromisos y las promesas contenidas en el proyecto de nación que juramos cumplirle al pueblo de México en las elecciones de 2018”.

“Millones de mexicanos votamos en el 2018 para edificar un presidencialismo democrático, no un presidencialismo absolutista que hoy pretende desaparecer la división de poderes y aniquilar cualquier contrapeso constitucional para dominar el país e instaurar un Maximato político extendido”, abundó.

Renuncio a Morena y me uno, como uno más, al lado de la ciudadanía, que también es el pueblo de México.



Renuncio a Morena y me uno, como uno más, al lado de la ciudadanía, que también es el pueblo de México.

En el mismo sentido, el exsenador acusó que Morena y los partidos aliados están llevando al país a un “régimen autoritario, antidemocrático y militarista”, a lo cual, destacó, él no contribuirá con su permanencia en el partido.

“Yo me he opuesto en el senado de la República con mi voz y con mis votos; he alzado mi voz hace años dentro del Movimiento de la 4T denunciando estas desviaciones, esta Cuarta Traición al pueblo de México”, dijo Díaz Durán en el video.

“Yo no voy a cómplice para que ese segundo piso de la transformación se convierta en los sótanos del autoritarismo antidemocrático, en donde se sepulte la última piedra de la constitucionalidad en México”, abundó.

A propósito, dijo que se sumará “al pueblo de México” , con el objetivo de “abrir las anchas avenidas de la democracia mexicana” en las elecciones del próximo 2 de junio.

“Vamos a abrir con votos, este próximo 2 de junio, las anchas avenidas de la democracia mexicana, porque, aunque el gobierno de la República, Morena, quiera hacer una elección de estado, se levantará el pueblo de México y a punta de votos vamos a hacer que en México regrese la primavera , la primavera de la libertad. Y yo estaré del lado del pueblo de México, de ese pueblo que ha luchado siempre por un México libre y un México justo”, concluyó.

