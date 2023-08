Detienen a fiscal de Morelos acusado de trabar investigación en caso de Ariadna

En medio de un fuerte operativo del que formaron parte fuerzas federales de seguridad, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue detenido ayer por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la presunta comisión del delito de “retardo de la justicia” en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado a finales del año pasado en una carretera de aquel estado.

Desde temprano, decenas de elementos capitalinos, de la Policía de Morelos, de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR), cerraron el paso en vialidades aledañas al domicilio del fiscal, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, donde decidió entregarse a las autoridades.

Luego de varias horas en las que los uniformados custodiaron el lugar, el fiscal abrió la puerta, al tiempo en que comenzó una transmisión en vivo, por medio de sus redes sociales, para dar cuenta del hecho. El ejecutor de la orden de aprehensión le notificó que sería trasladado hacia la Ciudad de México y que, además, se efectuaría una orden de cateo en su domicilio.

Luego de revisar los documentos, Carmona Gándara pidió que se brindara un juego de copias a su equipo jurídico y accedió a ser detenido, solicitando que fuera con “cortesía”.

“Acuérdate que somos compañeros; ustedes me conocen, ¿no? Trabajamos juntos”. Entre comentarios a la cámara que estaba videograbando y otros a sus aprehensores, dijo: “Me estoy entregando voluntariamente, se están comprometiendo las autoridades aprehensoras a no violentar mi domicilio. Están mis hijos chiquitos. El comandante Tacuba... ¿puedes hacer ese compromiso público? En este momento me estoy poniendo a disposición”, agregó, mientras un elemento lo llevaba hasta la unidad de la Policía de Morelos en la que fue trasladado.

Minutos después, el vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara, compartió un mensaje virtual en el que dio a conocer que el arresto se derivó de una investigación por delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia.

Nuestro deber es garantizar el acceso a la justicia, y buscar severos castigos contra quienes no desempeñen adecuadamente el cargo para el que fueron designados y se autonombren perseguidos políticos

Ulises Lara

Vocero de la FGJCDMX

Especificó que la indagatoria está relacionada con el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, quien el 30 de octubre de 2022 se reunió en un restaurante de la colonia Roma en la capital, con quienes, después se supo, fueron los responsables de su muerte. Dos días después, sus restos fueron hallados cerca de la carretera La Pera, en territorio de Morelos.

El detenido, dijo el vocero, “posiblemente realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa y maliciosa que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación”.

Así, al fiscal se le acusa de probablemente entorpecer indebidamente la procuración de justicia y desviar la investigación de los hechos.

En una conferencia de prensa ofrecida en aquel momento, Carmona Gándara aseguró que la muerte de Ariadna Fernanda se debió a una broncoaspiración derivada de una ingesta de alcohol.

Ante la inconformidad y demanda de justicia por parte de los familiares de la víctima, la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, solicitó a la Fiscalía capitalina investigar el caso, proceso del cual se hallaron pruebas para determinar que Ariadna Fernanda fue víctima de un feminicidio.

Con estos resultados, el caso derivó en la confrontación de la propia exmandataria capitalina con Uriel Carmona, a quien acusó de esconder el feminicidio, mientras el fiscal dijo que detrás había intenciones políticas, dado que el propio funcionario forma parte de un grupo político en Morelos contrario a Morena.

El vocero Ulises Lara dijo que el deber de la Fiscalía capitalina a la que representa es buscar “severos castigos” contra quienes no desempeñen adecuadamente su cargo “y se autonombren perseguidos políticos”, por lo que la investigación, sostuvo, obedece específicamente a la búsqueda de justicia y no tiene ningún tinte de otro tipo.

Tras su detención, Uriel Carmona fue trasladado a la Ciudad de México, donde un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por la Policía de Investigación y la Semar lo custodió hasta el Reclusorio Sur, donde se espera que se lleve a cabo la audiencia este sábado para definir su situación.

En entrevista con Milenio Televisión, el abogado del fiscal, Rodrigo Ugarte, señaló que la detención ocurrió aun cuando el fiscal cuenta con fuero constitucional que ratificó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras acusar que se trató de un “espectáculo” en el que hubo “extralimitaciones”, dijo que se reunirán las pruebas para deslindar al fiscal de las acusaciones.

No obstante, Ulises Lara descartó que la aprehensión viole la Constitución, ya que el fuero del que goza el detenido lo protege para el caso de delitos federales y no locales, como, dijo, es su caso.

Exmandataria descarta un sesgo político



Tras la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no se trata de un asunto político sino de justicia, ya que presuntamente ocultó el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Entrevistada durante la gira por Hidalgo, la morenista dijo que con esta acción se pretende que “nunca más alguien que se dedique a la procuración de justicia esconda un feminicidio”.

Destacó que la aprehensión del fiscal se llevó a cabo por la emisión de una orden girada por un juez que resolverá si hay responsabilidad del servidor público en el ocultamiento de la muerte de la joven.

Sheinbaum Pardo subrayó que en este caso la Fiscalía de la Ciudad de México vuelve a dar un ejemplo de cero impunidad en delitos contra las mujeres.

La exfuncionaria dijo que se enteró por los medios de comunicación de la aprehensión de Uriel Carmona, tras un operativo de fuerzas federales y de agentes de la Policía de Investigación de la CDMX, quienes recibieron la orden de un juez capitalino.