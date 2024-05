“Estamos todos devastados por Orión, pero nadie podía hacer más”

El cuerpo de Orión Hernández-Radoux, quien fue secuestrado por Hamas el pasado 7 de octubre y de quien el ejército israelí confirmó que recuperó su cuerpo, será trasladado a México la próxima semana para llevar a cabo sus funerales, confirmó Glenda Amira Salazar, abuela del joven mexicano.

“Estoy devastada. Anoche mismo, yo orando le pedí una vez más a Dios que le permitiera regresar con su madre, con su hija, con su padre y con su hermano. Estamos todos muy tristes como te puedes imaginar. Él era muy querido por toda la familia porque era muy generoso, era líder”, declaró.

En entrevista con La Razón, lamentó el desenlace fatal con su nieto; sin embargo, reconoció que el Gobierno federal “hizo todo lo posible” para lograr su liberación, e incluso, mencionó, dio instrucciones a la Canciller de que atendiera el asunto de manera personal.

“Es mentira que el Gobierno no haya hecho nada, yo lo niego tajantemente. El Gobierno desde un principio se puso en contacto, el Presidente le pidió a la Canciller que se pusiera en contacto con los familiares, eso lo sé yo y ellos estuvieron siempre muy al pendiente”, aseguró.

Glenda Amira Salazar

Abuela de Orión Hernández

Con voz entrecortada, pero firme, Salazar Soni dejó en claro que hicieron lo humanamente posible para lograr el rescate de su nieto.

“Hicieron lo que pudieron, yo estoy muy consciente que no podían hacer más, que nadie podía hacer más, porque el Gobierno de Francia ha estado también muy al tanto y muy en contacto con la madre de mi nieto, pero nadie podía hacer nada”, expresó a este diario.

“El Presidente, con lo inteligente que es, está muy consciente que no había nadie que pudiera hacer algo. Se les agradece lo que hicieron, yo se los agradezco”, subrayó, al recordar que la canciller Alicia Bárcena “puso a alguien expresamente para estar en comunicación con mi hijo”.

Refirió que la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, mantenía contacto permanente con su hijo Sergio Hernández, con quien, indicó, habló con él y ha mostrado fuerte por la noticia de la muerte de Orión.

“(Está) bastante tranquilo porque tiene que estar fuerte porque está con sus dos hijas, una tiene 13 y la otra 15. Entonces tiene que mantenerse muy fuerte por ellas. Pero, por otro lado, ya te podrás imaginar cómo está (en lo interno)”, agregó.

Glenda Salazar explicó que hasta ahora no ha podido hablar con la mamá de Orión, quien vive en Francia, “pero me imagino cómo está, que es la que va a llevar sus restos, no sé si los van a mandar directamente a México o ella va ir a Israel por ellos”.

Tras la noticia, la embajadora de Israel en México también se expresó al afirmar que “se trata de un triste regreso de Orión, y de los israelíes Michel y Hanan”.

“He estado en continuo contacto con la familia de Orión en los últimos meses y hoy les envío el más sentido pésame a nombre mío, así como de todos los ciudadanos de Israel”, comentó en un comunicado.

Señaló que el hallazgo de los cuerpos del franco-mexicano, así como de los israelíes “representa una enorme pena para las familias de los 125 secuestrados que permanecen en Gaza, quienes comparten el dolor, la tristeza y la preocupación interminable por sus seres queridos”.

Destacó que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) localizaron los cuerpos de los secuestrados Orión Hernández, Michel Nisenbaum y Hanan Yablonka, en la Franja de Gaza; sus restos han sido llevados a Israel”.

La diplomática apuntó que, tras el hallazgo de los cuerpos, el número de personas cautivas en Gaza por la organización terrorista Hamas es de 125.

A su vez, Delphine Borione, embajadora de Francia en México, expresó su pésame a la familia de Hernández Rodoux, quien también era ciudadano francés, así como su solidaridad para el Gobierno mexicano.

“Escuché con enorme tristeza la confirmación de la muerte de Orión Hernández-Radoux, víctima franco-mexicana de la masacre del 7 de octubre cometida por Hamas. Mi más sentido pésame a su familia y toda mi solidaridad con las autoridades mexicanas”, escribió en su cuenta social X.