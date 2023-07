Denuncia y demanda: ¿Cuáles son las diferencias y cómo se aplican en México?

Hay dos conceptos que escuchamos mucho y que incluso llegamos a pensar que son sinónimos, algo que es totalmente falso: Denuncia y demanda. Cuando pasa algo que amerita alguno de estos dos procedimientos, nos dicen: "Yo que tú, denunciaba" o "Demanda, exige justicia", pensando que ambos términos quieren decir lo mismo.

Es por eso que hoy identificaremos cuál es la diferencia entre denuncia y demanda y cuáles son los casos en los que se aplican estas formas de procedimiento legal que sólo tienen en común esto: son una manera de iniciar un procedimiento legal.

¿Qué es una denuncia?

La denuncia es una declaración que pone en conocimiento a la autoridad sobre algún hecho que pueda ser considerado como delito. Es decir, un civil que no es afectado directamente por un delito, acude ante el MP para informar acerca de la comisión de una actividad ilícita.

Se hace cuando los hechos no afectan directamente al denunciante. Por ejemplo: si tú ves que están maltratando en la calle a un animalito, a una persona, puedes acudir al Ministerio Público a levantar una denuncia informando que presenciaste dicho delito.

Pareciera que los dos significan lo mismo, pero nada que ver. Especial

¿Qué es una demanda?

Es un acto procesal por medio del cual una persona se constituye en parte actora o demandante, formulando su pretensión ante el órgano jurisdiccional e inicia un proceso y el ejercicio de la acción. Una demanda, se constituye cuando una persona tiene interés en ejercer un derecho que no se está cumpliendo o respetando.

Por ejemplo: si una persona física en carácter de particular pide un préstamo a otra con el mismo carácter y el deudor no otorga el pago en los términos acordados, quien acusa va a los juzgados civiles para demandar el cumpimiento del préstamo. Aquí entran más las de carácter laboral, mercantil, familiar, etc.