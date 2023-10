Diputada de Morena brinca a las filas del PAN

La diputada Adela Ramos abandonó ayer la bancada de Morena para sumarse al grupo parlamentario del PAN, luego de acusar que en el partido guinda fue víctima de discriminación, represión y violencia de género.

“Pueblo de México, estoy aquí para informarles que Morena nos dejó de representar y hoy tenemos que mejorar el camino y buscar el verdadero sentido de representación para el pueblo, por quien finalmente luchamos y vivimos y es quien nos puso aquí, sin que para ello denigremos ningún color… Morena ya no es apto para cobijar la esperanza de México”, dijo en conferencia.

Adela Ramos fue quien al arranque del actual ciclo escolar se pronunció en contra de los nuevos libros de texto, hecho tras el cual denunció haber sido amenazada por morenistas.

La legisladora chiapaneca se refirió a la bancada blanquiazul como el “mejor grupo parlamentario de este palacio legislativo” y que es el único instituto político en aplicar la “anhelada ideología humanista”.

“Yo no me puedo quedar en donde no hay libertad de expresión, donde hoy solo hay opresión, represión, discriminación, violencia de género, violencia política, ya que han rebasado los límites y siendo congruente a mis convicciones, sé que a México se le defiende de pie, no de rodillas. Y como nunca pudieron arrodillarme, seguramente tendré encima la horda de descalificaciones”, exclamó.

Al final de su mensaje, la ahora exmorenista cruzó los brazos para formar una “X”, después de lo cual todos comenzaron a gritar el nombre de la representante nacional del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

Cuestionada sobre por qué lo hizo hasta ahora, la diputada respondió: “los tiempos de dios son exactos”.

Sobre el tema, el coordinador de la bancada panista, Jorge Romero, dijo que este cambio no es reciente, sino que la diputada chiapaneca ya contaba con un historial de coincidencia con el PAN desde hace tiempo.

Cuando fue cuestionado sobre qué ocurrirá con el diputado Rommel Pacheco, quien hace unos días salió de PAN para sumarse a Morena, el coordinador sólo respondió: “¿qué Rommel?”.