Diputada Susana Prieto promovente de jornada laboral de 40 horas renuncia a Morena

La diputada Susana Prieto Terrazas renunció a la bancada de Morena por inconformidades con la dirigencia nacional y la coordinación parlamentaria, encabezadas por Mario Delgado e Ignacio Mier respectivamente, a raíz de que no se le incluyó en las listas para reelegirse por un nuevo periodo en el Congreso de la Unión.

La legisladora se declaró como diputada sin partido y reiteró el reclamo al partido guinda por no darle un espacio, aunque así se lo prometió, mientras que expositores como el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, obtuvo una nominación plurinominal al Senado.

“Es insostenible mantenerme en el Grupo Parlamentario; primero, por los acuerdos que ha roto el presidente nacional del partido y que incluso ya hasta me han sido ratificado por el coordinador de la fracción parlamentaria en el que estaba yo supuestamente a continuar como parte del grupo legislativo por un periodo más, pero que finalmente han decidido que no sea así. No esperaba menos de ellos”, declaró en conferencia.

Tras recordar que nunca fue militante del partido, mencionó que siempre se comportó de manera “correcta” con la bancada, y fue disciplinada, pero lo ocurrido fue la “gota que derramó el vaso”, e incluso acusó haber sido víctima de violencia política en razón de género.

Como la autora de la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas, comentó que no bajará la guardia, pues acusó que a pesar de ser de alto interés para la población mexicana ha sido “excluida de manera deliberada” y esto es otro de los motivos por los cuales deja la bancada.

“La reducción de la jornada laboral nunca había llegado tan lejos y ahora es un dictamen. Si se vota o no, hasta el último día en que sea diputada, voy a seguir luchando por ella”, dijo.

