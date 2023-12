AMLO pide abrir debate sobre reducción de jornada laboral; 'que no haya plazos fatales'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Poder Legislativo abrir el debate sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, a fin de escuchar a todas las voces y analizar experiencias internacionales, y que no se establezca el 12 de diciembre como “fecha fatal” para aprobar la iniciativa.

“Qué bueno que se abra el debate sobre esto y fijar posteriormente una postura, todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12 (de diciembre). Hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal, es decir, definitiva, que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países.

“O sea, qué está sucediendo no sólo en Estados Unidos que es por ahora, sino en otras partes donde es una jornada completa, de cuánto tiempo es la jornada y que se escuche más, que se den razones, no le hace que no se resuelva el 12”, afirmó AMLO en la conferencia de prensa mañanera.

#ConferenciaPresidente | Martes 5 de diciembre de 2023. https://t.co/YmofCYt7Ks — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 5, 2023

AMLO opinó que no forzosamente tendría que ser aprobada la iniciativa de reducir la jornada laboral en México en lo inmediato, ya que podría darse hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones porque no hay prisa para resolver este tema que atañe a los trabajadores.

AMLO dijo que todo mundo de a conocer su punto de vista y no sea sólo un asunto de los partidos políticos, sino que se convoque a empresarios, a los dirigentes obreros, desde luego a los trabajadores, a laboristas, expertos, entre otros.

“Y hay opciones, nada más que no puedo adelantar nada, pero, primero lo que sí propongo es que se abra el debate y que no dependa del 12 de diciembre, puede ser en el próximo periodo de sesiones, sin problema.

“Es más, si se termina el periodo de sesiones se puede abrir el debate, incluso antes de que termine el periodo se abre el debate, se hace la invitación a todos y regresando se define”, planteó López Obrador.

AMLO expuso que todo lo que es en favor de los trabajadores se tiene que considerar como un acto de justicia, pero también es importante tomar en cuenta a todos los factores de la producción.

“Antes o durante el periodo neoliberal se pensaba que lo único que importaba era el capital y no el trabajo, ahora ya se ha ido entendiendo que no se hace mucho sin el trabajador”, puntualizó AMLO.

AMLO consideró que da la impresión que no hubo consulta sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, “entonces sí pienso que se dé más tiempo y que se invite a todos y luego se resuelva”. Agregó que después el Gobierno federal fijará la posición en su momento.

