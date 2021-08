Diputados aprueban en comisión Ley de Juicio Político y Desafuero

La comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Juicio Político y Desafuero, con 20 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, con lo que se abrogaría la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En medio de los reclamos del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la mayoría de Morena y sus aliados avalaron el dictamen que fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara baja, que deberá convocar a un periodo extraordinario de sesiones para su aprobación.

El presidente de la comisión, Jaime Humberto Pérez Bernabé argumentó que esta ley es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del Presidente de la República.

La Comisión de Gobernación y Población aprobó el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.https://t.co/PxlE28ORgX — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) August 13, 2021

"Es una norma que respeta y procura los principios de transparencia, debido proceso, legitimidad, certeza y seguridad jurídica, celeridad y continuidad procesal", aseguró el diputado morenista durante la reunión extraordinaria de la comisión, en modalidad semipresencial.

La legisladora guinda Araceli Ocampo acusó a la oposición de mantener una ley que no los compromete ni somete a nada, y tampoco están de acuerdo en que otros miembros de los demás poderes de la Unión se sometan a la norma que se propone.

"Es vergonzoso que no exista una ley que incluya llevar a juicio a ministros de la Corte, consejeros de la Judicatura, integrantes de la Fiscalía General, jueces y magistrados, así como consejeros o magistrados electorales, que recientemente han sido exhibidos en casos de corrupción y pugnas internas por su ambición de la lucha de poder", acusó,

te puede interesar Lilly Téllez presenta iniciativa para enjuiciar al Presidente de la República

Cruz Juvenal Roa, diputado del PRI, lamentó que esta "bola rápida" lanzada desde Palacio Nacional para apurar la discusión de un dictamen que apenas se conoció el jueves, se haya hecho efectiva, sin tomar en cuenta la opinión de expertos en Parlamento abierto.

El panista Jorge Espadas coincidió con el priista en el sentido de que no había prisa por aprobar dicho dictamen que no ha sido bien analizado. "Creemos que no tenemos prisa por regular este tema tan trascendente para México, en un periodo tan corto y con un dictamen que no ha tenido la suficiente discusión", dijo.

La diputada de MC, Martha Tagle denunció que se pretende utilizar la nueva Ley de Juicio Político para perseguir por consigna a actores políticos contra los que están de acuerdo; "no quieren que la norma venga del antiguo régimen, aunque sea la misma o se modifique sólo en nombre".

En su cuenta de Twitter, Ignacio Mier, coordinador de Morena, celebró el avance de la ley de juicio político en la comisión legislativa. "Avanzamos en cumplir la promesa de retirar el fuero al Presidente. Es fundamental actualizar la normatividad para eliminar cualquier espacio a la impunidad en nombre de la ley", mencionó.

La Comisión de Gobernación de la @Mx_Diputados aprobó el dictamen de la Ley Federal de Juicio Político. Avanzamos en cumplir la promesa de retirar el fuero al Presidente. Es fundamental actualizar la normatividad para eliminar cualquier espacio a la impunidad en nombre de la ley — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) August 13, 2021

LRL