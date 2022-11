Diputados decretan receso en desahogo de reservas sobre PEF 2023; siguen el viernes.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, decretó este jueves en punto de las 21:41 horas un receso en la sesión ordinaria donde se desahogan las reservas a los artículos y anexos del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, para continuar este viernes.

En el tercer día de análisis y discusión del Presupuesto de Egresos para el próximo año, transcurrió sin ningún cambio, se desahogaron 266 reservas que unidas a las del miércoles hicieron un total de 528, de las dos mil 268 que fueron registradas.

Faltaran por resolver mil 737 reservas, el número de turno de los oradores llegó a 244 y se espera que este viernes la sesión ordinaria se extienda por más tiempo.

Luego de más de 11 horas, en las cuales el debate no desbordó los ánimos, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, fue el turno número 244 y aunque no realizó ninguna propuesta de modificación al dictamen no desaprovechó la oportunidad de enviar una felicitación anticipada al Presidente de la República por su cumpleaños del próximo domingo: “¡Larga vida al compañero Andrés Manuel López Obrador!

De manera previa los priistas fueron quienes más reservas hicieron este jueves y entre ellas fueron las del diputado Eduardo Zarzosa quien criticó las obras del Presidente de la República como la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, a la cual llamaron “laguna”, y al Aeropuerto Felipe Ángeles, al que se refirieron como “el Aeromuerto”.

Esas obras faraónicas serán un fracaso total, como es el fracaso del Aeropuerto Felipe Ángeles, “Y, qué creen hoy ¡Van a despegar más aviones de los que han despegado de su aeropuerto desde que se inauguró!” y acompañado de otras legisladoras lanzó aviones de juguete.

Para este viernes las reuniones de trabajo están programadas desde las 9:00 horas con una reunión de la Junta de Coordinación Política donde buscarán darle una salida al desahogo de las más de dos mil reservas.

Con información de Manuel Velázquez y Yulia Bonilla.

JVR