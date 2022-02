Diputados: Descontrol en frontera sur es responsabilidad del INM

Legisladores federales aseguraron que el aumento de migración irregular en la frontera sur es responsabilidad del Instituto Nacional de Migración (INM), ya que los operativos no alcanzan para detener a todos los polleros y persiste la corrupción en los controles.

En entrevista con La Razón, Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados mencionó que la Ley de Migración está bien hecha y no hay nada que reformarle, sino que el tema es que el INM tiene que ser más estricto en su vigilancia y en su trabajo en la frontera sur.

“De nada sirve reformar la ley si no se cumple, la ley está bien hecha, el tema es que si no está bien vigilada la frontera no están revisando realmente. Están pidiendo moches para que crucen, eso pasa siempre. Yo creo que se debe aplicar mejor la ley para evitar los pasos y cruces irregulares, además que los estados también pueden apoyar en la labor”, explicó.

La diputada del PAN mencionó que el INM está rebasado en la zona sur del país, ya que pasan cientos de personas diariamente sin que alguien los regule, además, solicitó a las autoridades federales realizar exámenes de confianza a los agentes de Migración con el objetivo de que se erradique la corrupción.

Por otra parte, mencionó que alistan una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas y el comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño para fortalecer el tema de vigilancia en Chiapas o Tabasco, que son las entradas naturales de los extranjeros.

La Razón publicó este martes que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), del 1 al 30 de enero de este año se rescataron a 16 mil 740 extranjeros que se trasladaban por las carreteras de país de manera irregular, cifra 78 por ciento superior a la registrada en igual periodo, pero de 2021, cuando se reportaron nueve mil 406.

Las modalidades en que se viajan los migrantes son en cajas de tráileres, escondidos en cabinas, en caravanas a pie, autos, motocicletas y en vehículos clonados, que aparte sin nuevas modalidades

Al respecto la secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, Elvia Yolanda Martínez Cosío señaló que las autoridades federales requieren de mayor regulación en la frontera sur para evitar el paso de diversos vehículos, ya que impera el problema de la gente que se esconde para no ser detectada, mucha de ella aun cuando hay operativos.

“El tema migratorio llegó para quedarse, pero lo preocupante es que no existe un plan para apoyar a todas esas personas en éxodo, porque los programas como Sembrando Vida no ayudan en nada. Se deben fortalecer los operativos en Chiapas, ya que los polleros pasan con cualquier vehículo sin que les digan algo”, destacó a este diario.

La legisladora de Movimiento Ciudadano precisó que el INM no tiene capacitación en derechos humanos, ya que se ven escenarios en donde agreden a los extranjeros, además que les falta mucho personal para vigilar el tema; aparte aclaró que es necesario que en el legislativo se unan todos los partidos para trabajar de manera coordinada, ya que en muchas ocasiones han visto que el tema lo apropian alguno y dejan fuera a los demás.

“Estamos ya generando un oficio a Migración y Gobernación para que nos escuchen y se haga una mesa de trabajo, ya que es necesario realizar acciones que fortalezcan la vigilancia en la frontera sur, porque los más afectados son los migrantes”, indicó.

