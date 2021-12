Diputados federales: Urge mejorar condiciones para evitar que mexicanos migren a EU

Legisladores federales y expertos aseguraron que las autoridades deben mejorar las condiciones de seguridad y economía en los estados, para evitar que los mexicanos migren a Estados Unidos, donde en muchas ocasiones son discriminados.

En su edición de este sábado, La Razón publicó que la migración ilegal de mexicanos hacia Estados Unidos se triplicó de 2019 a 2021, por fenómenos relacionados al desplazamiento forzado, la pobreza y la falta de oportunidades.

En entrevista con La Razón, la secretaria de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Olga Leticia Chávez Rojas, dijo que el Gobierno federal debe crear empleos y mejorar las condiciones en las que se encuentra el país en temas económicos, para que la gente no salga de sus estados por necesidad.

“Lo que debemos hacer es generar empleos, ya que la gente migra por necesidad. Se supone que nosotros debemos evitar que se vayan las personas, para que los que se vayan lo hagan por gusto y no porque salgan a buscar oportunidades”.

La diputada federal de Morena reconoció que en México hay inflación por la emergencia sanitaria que provocó la pandemia por COVID-19, sin embargo, aseveró que muchos connacionales se van a Estados Unidos por la esperanza de una amnistía del presidente Joe Biden, que puede o no darse.

“Es una realidad que la gente se está yendo por la amnistía que ofrecen en Estados Unidos, además que en estados como Aguascalientes hay mucha violencia, por ello pedimos también a las autoridades que hagan acciones para que bajen los niveles delictivos; aparte de que en Michoacán yo he ido y nos han parado grupos armados, por ello la gente de Michoacán sale a Estados Unidos, también para evitar problemas”, añadió.

Elvia Yolanda Martínez Cosío, secretaria de la misma Comisión, precisó que los programas sociales como Sembrando Vida no han dado resultados en la actual administración, ya que las personas siguen saliendo por falta de oportunidades, por ello aclaró que es urgente hacer convenios con la Iniciativa Privada para generar empleos.

“Esos programas son clientelares y no han servido porque la gente sigue saliendo; la falta de empleos va incrementando y no hay solución, por ello se debe hacer un convenio con la Iniciativa Privada para contar con mejor calidad de empleos, se recuperen y la gente no salga”, sostuvo.