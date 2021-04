Despenalización del aborto se atrasa a causa de la falta de quórum

La tarde de este jueves, las presidentas de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, Wendy Briceño, y de Salud, Miroslava Sánchez, en la Cámara de Diputados cancelaron una sesión en donde se tenía previsto aprobar la reforma sanitaria en materia de aborto y anticoncepción.

De los 71 legisladores de que conforman ambas Comisiones, solo llegaron 19 por lo que no hubo quórum. Al respecto, Wendy Briceño denunció las ausencias por miedo a avalar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en México.

“Vemos frenado, por un tema de falta de quórum, la discusión, si quiera la discusión, nosotras llamamos a que se discuta, a que no se regateen más los derechos. El dictamen sigue vigente, la discusión no acaba aquí y si no se lleva a cabo en este momento esta sesión, esta sesión se va a llevar a cabo después, porque es la demanda de muchas mujeres mexicanas, de muchas jóvenes mexicanas”, dijo.