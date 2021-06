Arturo Zaldívar confía que Corte resuelva ampliación de mandato en agosto

En agosto será discutida la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confió el ministro Arturo Zaldívar.

“Tengo confianza en que muy pronto estaremos en aptitud de discutir el asunto, de tal manera que en los primeros días de agosto el Pleno pueda emitir la resolución correspondiente”, escribió Zaldívar Lelo de Larrea en su artículo semanal, publicado en un diario nacional del cual compartió algunos fragmentos en su cuenta de Twitter.

Solicité al Pleno de la SCJN ejercer la atribución con que cuenta para velar por la autonomía e independencia del PJF con motivo del artículo 13º transitorio. Reafirmo nuevamente que mi único compromiso es con la Constitución y así lo seguiré demostrando. https://t.co/vSiF4oyHfm — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) June 22, 2021

leer más SCJN resolverá la ampliación de mandato de Arturo Zaldívar en julio o agosto

El Presidente de la SCJN dijo que cuando se presenten las discusiones fijará su posición respecto al artículo Décimo Tercero transitorio, en el cual se estableció la ampliación de su periodo al frente del tribunal constitucional.

“En este caso, como lo he hecho a lo largo de toda mi trayectoria, demostraré en su momento que mi único compromiso es con la Constitución”, escribió el presidente de la SCJN.

Arturo Zaldívar dijo que más allá de “infructuosas confrontaciones mediáticas de las que el Poder Judicial saldría debilitado”, es necesario que esa discusión recorra el proceso de discusión y análisis, como el de cualquier cambio legislativo.

Señaló que un juez no puede simplemente declarar que no aplicará una reforma legal, porque eso sería solamente un posicionamiento político y no un análisis jurídico del tema.

Zaldívar Lelo de Larrea reconoció que el artículo transitorio provocó un impacto directo en la integración del Poder Judicial de la Federación, por lo que la acción de inconstitucionalidad representa la salida “sin confrontaciones en la arena política y sin depender de la actuación de otros poderes u órganos”.

En este caso, dijo el presidente de la SCJN, “a falta de mayor regulación y dados los amplios términos en que está formulada, esta atribución confiere al pleno un holgado margen de apreciación para definir la manera en que la autonomía e independencia judicial deben salvaguardarse”, concluyó.