“Disminuir pobreza me llega al alma”: AMLO

A poco más de nueve meses de terminar su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el mayor orgullo de esta administración es haber reducido la pobreza y la desigualdad en el país, lo cual, dijo, le llega a lo más profundo del alma.

“Hasta ahora, la satisfacción que me produce es que hemos logrado reducir la pobreza. Eso es, para mí, lo más satisfactorio, la pobreza y la desigualdad, a pesar de que nos tocó enfrentar la pandemia y otros factores externos; la descomposición o desequilibrio que se produjo con la guerra de Rusia y Ucrania Me llena mucho, me llega a lo más profundo de mi alma, de mis sentimientos”, confesó, al resaltar que la prioridad de su Gobierno han sido los pobres.

Destacó que para alcanzar este logro hubo fortaleza y solidez en la economía, se acabaron la corrupción y los privilegios, aumentó la inversión extranjera en el país y el peso se fortaleció.

Dijo que hasta los empresarios y los banqueros ganaron más, aun con las medidas adoptadas para acabar con los privilegios de quienes no pagaban impuestos en el pasado. Apuntó que estos beneficios se obtuvieron de manera lícita, a pesar de que la oposición advirtió que los dueños de compañías perderían sus patrimonios.

“También han estado haciendo negocios lícitos, con ganancias razonables, banqueros y empresarios. No hay quien diga ‘llegó este gobierno, tenía una empresa y perdí’ o ‘teníamos acciones en un banco y perdimos’”, sostuvo el mandatario.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Expuso que el secreto para lograr esos objetivos fue evitar la corrupción, los moches y los gastos superfluos llevados a cabo desde la clase política. Añadió que su administración actúa al contrario de sus predecesores, quienes beneficiaron a los más privilegiados, mientras que dejaban desprotegido al pueblo.

“Todo esto nos ha ayudado, esta nueva política, a que haya justicia en el país, que tengamos crecimiento económico, que haya empleos y así vamos a continuar (hasta el final del sexenio)”, apuntó.

El Presidente recordó también que en su relación con Donald Trump ocasionó pronósticos de rupturas, que “iban a salir chispas”, pero al final sólo hubo entendimientos, así como con Joe Biden.

Más adelante, el Presidente anunció que antes de terminar su gobierno enviará un paquete de reformas de bienestar, para establecer en la Constitución los programas sociales, así como beneficios a adultos mayores, discapacitados y periodistas, que no sean revertidos por la oposición.

“A lo mejor buscamos algo para que se haga como un decreto para que les cueste trabajo (a opositores), si es que intentan darle marcha atrás. Pero no creo, hay muchas cosas que no van a poder quitar”, subrayó López Obrador.

Refirió que en el paquete de reformas de Bienestar quedará estipulado que la pensión para adultos mayores sea a partir de los 65 años y con carácter universal la pensión para personas discapacitadas.

“Por eso voy a enviar otra iniciativa de reforma constitucional porque quedó establecido a partir de 68 años y ya se está dando a partir de 65 años. Y luego falta lo de discapacidad, voy a mandar todo un paquete de reformas de bienestar antes de que yo termine”, enfatizó.