Si te drogas, te dañas. Cómo prevenir el consumo de drogas en menores

Consumir sustancias psicoactivas antes de los 25 años puede causar interferencia en el desarrollo del cerebro, además de incrementar las probabilidades de continuar consumiendo estas sustancias en el futuro.

De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones, puedes seguir estas diez recomendaciones para prevenir que los menores de edad consuman drogas.

1. Empieza por poner el ejemplo:

Enseña mediante el ejemplo que los problemas tienen solución sin necesidad de consumir drogas, y establece reglas de conducta acordes a su edad.

Los problemas tienen solución sin necesidad de consumir drogas. Foto: Adobe Stock

2. Conoce sus amistades:

Permitir que sus amistades convivan en tu casa cuando estés presente hará que se sientan apoyados, además así puedes conocer a sus amistades mediante una conversación amistosa. A esto puede sumarse el conocer a las madres y padres de familia para que puedan detectar cualquier tipo de problema, y apoyarse.

3. Edúcales con valores positivos hacia la vida:

Inculcar valores reduce las probabilidades de que se desarrollen en entornos o con amistades que puedan incentivarlos a consumir drogas , además de que aprenderán a detectar situaciones de riesgo y a decir que no.

4. Motívales a tener amistades positivas:

Hablar sobre los riesgos que conlleva el consumir sustancias e incentivarlos a que realicen actividades recreativas de su interés, como las deportivas o culturales, puede favorecer a que se rodeen de amistades que no promuevan el consumo de sustancias psicoactivas.

Conoce a sus amistades e identifica si se rodea de personas no promuevan el consumo de drogas. Foto: Adobe Stock

5. Escucha a tus hijas e hijos:

Mantener una comunicación cercana respecto a sus amistades, sus emociones, sus actividades e intereses, sin hacer comentarios descalificativos o acompañados de prejuicios , puede ayudar a que se sientan en confianza contigo.

6. Fortalece su autoestima:

Reconocer sus actitudes y aptitudes puede ayudar a mejorar su autoestima.

7. Habla con tus hijas e hijos sobre las drogas:

Mantener informados a los menores de edad sobre los efectos negativos de las drogas puede ayudar a que reconozcan fácilmente las consecuencias que tiene el consumirlas.

8. Enséñales a decir NO:

Enseñar a los menores de edad que decir no a actividades que no quieran realizar, y que sus amistades no deben condicionar su compañía si deciden decir que no a algo, puede generar un cambio.

Enséñales a decir NO a la drogas o actividades que no quieran realizar. Foto: Adobe Stock

9. Promueve que realicen actividades sanas y divertidas:

Si los menores de edad saben ocupar su tiempo libre de manera adecuada se reducen las posibilidades de que consuman drogas .

10. Aprende a identificar las señales de alarma:

Mantente alerta a las conductas y actitudes de los menores de edad, así podrás detectar si está teniendo alguna conducta que pueda llevarlo al consumo de drogas.

Según el informe de 2021, del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, 44 mil 103 adolescentes de entre 12 y 17 años de edad se encontraban en riesgo de uso o abuso de sustancias psicoactivas, de los cuáles 23 mil 48 fueron hombres y 21 mil 55 fueron mujeres.

Si conoces a alguien que requiere ayuda puedes llamar las 24 horas del día a la Línea de la Vida 800 911 2000.

DAN