Dulce María Sauri pide a Layda Sansores entregar a autoridades fotos íntimas de diputadas

La expresidenta del PRI Dulce María Sauri señaló que si la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, posee material sensible de diputadas, debe entregarlo a las autoridades.

Lo anterior, luego de que la mandataria morenista "sugirió" a legisladoras del PRI "tener cuidado, porque algunas de ustedes mandaron fotos, de veras que, unas hasta desnudas”; sin embargo, no explicó dónde y cómo localizó dicho material.

“Se las mandan a Alito y Ailto con eso las tiene. Creen que él las va a cuidar y que va a proteger estas fotos. No, no pueden intimidar así con este señor porque él no tiene escrúpulos… Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz", mencionó.

te puede interesar Ahuehuete de Reforma, en proceso de adaptación al clima de CDMX: Sedema

La senadora priista lamentó, a través de redes sociales, las declaraciones de la gobernadora, pues refirió que con ello denigra el ejercicio de la política y la larga lucha que las mujeres han dado para participar en ella.

Agregó que esto también es una forma de violencia política en contra de las mujeres, y, al mismo tiempo, lamentó que sea una mujer quien la ejerza.

"Lamento que sea una mujer con amplia trayectoria política, tanto en el PRI y luego en otros partidos opositores, la que incurra en estas actitudes violentas. Ella es la gobernante de un estado, es su obligación ajustarse estrictamente a la ley", escribió.

Por ello, dijo que sin importar que sea una mujer u hombre, al admitir que posee material sensible sobre mujeres debe entregarlo a las autoridades federales, pues esto representa una violación a la intimidad.

No importa si es mujer gobernadora u hombre; es una autoridad que dice poseer material sensible sobre mujeres que debe, en el caso de que lo tuviere, entregar a la autoridad federal por ser una presunta violación a la intimidad. — Dulce María Sauri (@DulceSauri) July 8, 2022

Durante su publicación no refirió la responsabilidad que, de resultar cierto, tendría el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien hasta el momento tampoco se ha pronunciado al respecto.

LRL