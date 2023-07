Ebrard adelanta que respaldará postura de Morena tras resolución del INE sobre actos de 'corcholatas'.

Marcelo Ebrard manifestó que apoyará la postura que defina Morena respecto a las medidas cautelares instruidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los eventos y recorridos que realizan las "corcholatas".

Durante una conferencia de prensa que ofreció en Puebla, declaró que no ha sido notificado por el partido sobre la resolución que emitieron los consejeros electorales, por lo que estaría pendiente para fijar su determinación.

Diálogo en el Centro de Convenciones de Puebla sobre la aplicación del Plan Angel en ciudades,pueblos, valles y montañas pic.twitter.com/KqN7m99I3p — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 16, 2023

Sin embargo, de antemano indicó que respaldará el posicionamiento que establezca el partido sobre la sentencia del órgano electoral.

“Esperaremos a ser notificados por el partido, todavía no lo soy, mandaron una guía ayer en la noche, no sabemos si lo van a recurrir o no, en el momento en que lo hagan ya fijaríamos nuestra postura, apoyaríamos lo que el partido resuelva”, comentó.

Morena emitió un posicionamiento en el que estableció que es falso que la resolución del INE establezca que los eventos de las corcholatas no puedan realizarse en espacios públicos.

De hecho, Marcelo Ebrard participó en un Foro de Seguridad de Puebla en el que presentó los datos de su Plan Ángel en materia de seguridad aplicado específicamente para el estado.

El Estado de Puebla más seguro de la historia con Plan Angel pic.twitter.com/8tsS6tY1XO — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 16, 2023

Durante la conferencia, al ser cuestionado sobre los feminicidios y la violencia contra las mujeres, que padecen en el estado y a nivel nacional, Ebrard apuntó que el objetivo de su estrategia es incrementar cinco veces las capacidades de investigación, en coordinación con las fiscalías.

“En primer lugar, investigar, tenemos que trabajar con todas las fiscalías para que se investiguen todos los feminicidios, igualmente los homicidios y desapariciones. El Plan Ángel implica, trabajando con las fiscalías, aumentar en cinco veces tu capacidad de investigación, de dónde digo o saco cinco veces, por toda la información que te podemos dar para las investigaciones, por eso estimo que ese sería su efecto, conservadoramente.

“Es indispensable aumentar en cinco veces, porque yo pienso que el promedio a nivel nacional de investigación nacional de feminicidios u homicidios y desapariciones debe andar más o menos entre 12 o 15 por ciento, más o menos en algunos estados, entonces si lo multiplicamos por cinco llegaríamos a más, mucho más de la mitad de los casos, estaríamos ya acercándonos a que no haya impunidad, ese es el objetivo”, expuso.

Señaló que es necesario proteger espacios públicos, vías de transporte, vehículos de transporte público, pero en esencia un sistema de protección para las mujeres desde el primer momento en que tengan cualquier problema, aunque sea violencia de sus parejas, hasta que concluyan los procesos.

JVR