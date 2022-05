Ebrard denuncia extorsión de Abbott

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, señaló que el gobernador de Texas, Greg Abbott, extorsionó a mandatarios mexicanos para levantar las revisiones fronterizas que provocaron filas de vehículos de carga.

Durante su visita a Nuevo León, el titular de la SRE apuntó que los estados lograron el levantamiento de las revisiones luego de reuniones con Abbott.

Ebrard destacó que los gobernadores mexicanos fueron obligados a cumplir las demandas de su homólogo de Texas y no se trató de un acuerdo.

"Es una extorsión, cierro la frontera y tienes que firmar lo que yo diga, ese no es un acuerdo, un acuerdo es que tú y yo estemos de acuerdo en algo, y el problema de la migración no es de México, son las decisiones que Estados Unidos debe tomar", dijo el canciller a Milenio Televisión.

Marcelo Ebrard afirmó que los gobernadores hacen lo que pueden, ya que no tienen otra alternativa, y aseguró que "no vamos a estar dispuestos a que un gobernador (Abbott) extorsione a México, eso nunca lo voy a permitir".

Gobernador de Texas analiza declarar "invasión" en frontera ante crisis migratoria

Ayer, Greg Abbott dijo que analiza declarar una invasión en la zona de la frontera con México, debido a la crisis migratoria que existe en el lugar.

De acuerdo con una publicación del diario The New York Times, el plan contempla declarar oficialmente una "invasión" de migrantes para cumplir con una cláusula de la Constitución estadounidense, la cual dicta que los estados no pueden participar en una guerra excepto cuando "realmente son invadidos".

De esta forma, la medida supone un choque con el Gobierno federal al permitir que la policía estatal arreste y deporte a personas indocumentadas que intenten llegar a Texas.

