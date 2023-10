Eclipse solar 2023: ¿Cómo verlo si no tienes lentes y sin dañarte los ojos?

Sino te quieres perder el eclipse solar anular que será en este mes, pero no cuentas con unos lentes especiales, en La Razón te damos otras alternativas para que no te dañes la vista y puedas admirarlo.

El eclipse solar del próximo sábado 14 de octubre no se puede ver directamente, ya que implicaría daños a los ojos. Es por ello que se necesita protección y si aún no has comprado tus lentes certificados, tienes que saber que hay alternativas.

Así puedes ver el eclipse solar anular de forma segura y sin necesidad de unos lentes especiales

De acuerdo con la NASA, en caso de no contar con los lentes certificados ni un visor solar de mano, se puede utilizar la observación indirecta. "Una manera es usar un proyector estenopeico, que tiene una pequeña abertura (por ejemplo, un agujero perforado con un alfiler en una tarjeta de fichero) y proyecta una imagen del Sol sobre una superficie cercana. Con el Sol a tu espalda, puedes ver con seguridad la imagen proyectada. ¡NO mires al Sol a través del agujero!".

Por su parte, el usuario de TikTok @hugosan.94, quien se describe como aficionado de la Astronomía, indicó que hay más maneras que no requieren filtros ni gafas para poder ver el eclipse , tales como:

Con el efecto "Pin-hole", puedes acudir a un parque donde haya árboles y cada una de las hojas funcionarán "como proyector, revelando en el piso el eclipse".

Desde una superficie con orificios

​Con una caja estenopeica ​

