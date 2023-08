"Aquí no queremos que vaya para atrás la 4T", destacó

'Economía está mejor que nunca. México hoy brilla en todo el mundo': Sheinbaum en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX "Nosotros nos comprometemos y saben que nosotros tenemos la convicción (…) no robamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo de México", aseguró