Ejército entregó toda la información del caso Ayotzinapa: AMLO; rechaza ruptura con padres

Al refrendar su compromiso de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y castigar a los responsables antes de finalizar su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es falso que la Secretaría de la Defensa Nacional no haya entregado toda la información sobre este caso.

Luego de asegurar que no habrá ruptura con los padres de los jóvenes, AMLO aclaró que el Gobierno federal nunca pidió que se fueran los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ya que ellos decidieron concluir su trabajo en nuestro país sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa.

A unas horas del encuentro con los padres y familiares de los estudiantes en Palacio Nacional, AMLO señaló que se les entregará toda la información de los avances en las investigaciones de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“Sigue la investigación, y por eso quiero hablar con ellos para informarles, para que no haya manipulación porque no es cierto de que el Ejército no haya entregado toda la información. Es falso, el Ejército entregó toda la información, pero eso es lo que queremos decirles”, indicó AMLO.

Durante la conferencia de prensa mañanera, AMLO arremetió en contra de los que llamó “seudo defensores” de derechos humanos como Emilio Álvarez Icaza, así como de la llamada sociedad civil o los organismos no gubernamentales (ONGS).

“Nada más les preguntaría yo a estos seudo defensores de derechos humanos, de la llamada sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, que me dijeran ¿en dónde se tienen a tantos presos por un delito de desaparición como este, muy lamentable?

“¿En dónde hay dos generales presos, 20 oficiales del Ejército o soldados, un procurador de justicia y como 120 detenidos? ¿Dónde, en qué país?, y todavía no terminamos, sigue la investigación”, cuestionó AMLO.

AMLO dijo que está firme el compromiso de llegar a la verdad sobre lo que ocurrió con los jóvenes estudiantes, sin embargo, acusó a sus opositores conservadores de intentar medrar con el dolor de los padres mediante engaños sobre estos hechos de Iguala, así como manchar la indagatoria.

“Tenemos que estar actuando de esa manera porque están como buitres, es temporada de zopilotes, entonces tenemos que estar muy pendientes, pero no son los papás, las mamás, son los asesores y expertos, seudo defensores de derechos humanos, que no nos ven con buenos ojos”, aseveró AMLO.

López Obrador rechazó cualquier ruptura con los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pues no hay motivo porque “no hemos fallado ni vamos a fallar, independientemente de lo que puedan decir en este caso los padres que tienen todo el derecho de manifestarse porque es mucho el dolor por la ausencia de sus hijos, y eso es entendible”.

