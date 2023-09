“Elección no sólo es asunto de género”

Al confiar que Claudia Sheinbaum dará continuidad al movimiento de transformación para evitar que “los corruptos de la oligarquía” regresen por sus fueros, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el 2 de junio de 2024 estarán en juego dos proyectos distintos de nación y no sólo un asunto de género.

“Qué queremos los mexicanos (…) que continúe la transformación, eso es lo más importante de todo, desde luego es destacado que las mujeres tengan una mayor participación en la vida pública, pero no es nada más un asunto de género”, subrayó.

En conferencia de prensa mañanera, el mandatario reconoció que en los últimos años las mujeres se han abierto espacios en distintos rubros, lo cual, dijo, no ha sido una concesión gratuita, sino que ellas mismas avanzaron en todos los terrenos de la vida pública.

Cuestionado sobre qué esperar del proceso electoral donde competirán dos mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, opinó que estarán en juego dos proyectos de nación contrapuestos.

“No es una alternancia, no es gatopardismo, eso que consiste que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, no, son dos proyectos contrapuestos. No sólo se va a votar por una mujer o por un hombre, un candidato, un partido, por una alianza, se va a votar sobre todo por un proyecto”, apuntó.

Al reiterar que es tiempo de las mujeres en México, López Obrador comentó que conoce muy bien a Claudia Sheinbaum, a quien definió como una persona con mucha capacidad, preparada, experimentada y honesta.

“Estoy contento (con la elección de Claudia) y lo de las mujeres ya son más que los hombres en población, pero la otra mitad, nosotros nacimos de mujeres, o sea la mujer es muy trabajadora, honesta, responsable, muy decidida, entonces estamos bien y de buenas”, estableció.