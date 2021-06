Elecciones 2021: asesinan a dos integrantes del INE durante proceso electoral

En lo que va del proceso electoral, se registraron dos agresiones en contra de integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala y Zacatecas, en donde al menos uno perdió la vida, aseguró el consejero José Roberto Ruíz Saldaña.

Lamentamos lo sucedido en Tlaxcala, que se suma a lo de Zacatecas que fue privado de la vida un capacitador, ya tenemos dos hechos de violencia que han lastimado al Instituto destacó en conferencia.

¿Qué pasó en Tlaxcala?

La noche de ayer un grupo de trabajadores del INE fueron atacados a balazos mientras se encontraban en función de sus actividades previas para las elecciones del próximo domingo 6 de junio.

Debido a estos ataques, ocurridos sobre la carretera México Veracruz a la altura del municipio del Carmen Tequexquitla, uno de los funcionarios del órgano electoral perdió la vida.

Según reportes preliminares, el agresor circulaba en una motocicleta y detonó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra los funcionarios, quienes viajaban en un vehículo, esto con el objetivo de presuntamente robar paquetería electoral que se distribuye a los responsables de las mesas directivas de casillas.

¿Y en Zacatecas?

El 19 de febrero pasado, el capacitador, Roberto Jesús Ricoy Hernández, de 36 años, fue asesinado a balazos en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Ruíz Saldaña aseguró que los hechos de violencia han sido lamentables, y son condenables en todo el territorio nacional con integrantes de INE y políticos, por ello pidió a los partidos políticos no “exacerbar” los actos de violencia. “Podemos afirmar que no han afectado de manera sustancial el proceso electoral, al grado de que no han dañado la elección”, señaló.

Por otra parte, afirmó que no se tienen reportes de incidentes en entrega de paquetes electorales en el país, de ningún tipo.

En tanto el consejero Jaime Rivera dijo en torno a las medidas sanitarias en las casillas, que no se estará tomando la temperatura en cada una de ellas, ya que es imposible introducir ese tipo de protocolo, además que tampoco se usarán tapetes sanitizantes, por lo que esperan que la gente sea responsable.

“No vamos a estar tomando en las más de 162 mil casillas, ya que no es posible introducir la medida, aparte tampoco iba a tener sentido poner tapetes sanitizados, A simple vista se puede ver si alguien llega mal, mucha gente va a llegar acalorada y no por ello tienen COVID-19, sin embargo, es difícil saberlo. Se debe dejar votar a todos y sanitizar las urnas”, aseveró.

En torno a los lugares donde no se podrán instalar las casillas, dijo que el INE realizará todo el esfuerzo para colocar todas, sin embargo, aclaró que en los lugares donde no se pueda se pondrán casillas especiales cercanas para que la gente acuda a votar.