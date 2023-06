De ganar, Monreal propondrá nueva reforma electoral; fallo de la SCJN 'era de esperarse'

“Yo voy al fondo, no voy a declinar” reiteró el aspirante presidencial de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien además aseguró que de ganar la Presidencia, impulsará dos reformas: una en materia electoral y otra al sistema de justicia.

El excoordinador de Morena en el Senado dijo no sentirse sorprendido por el fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN) al invalidar el segundo paquete de reformas en materia electoral, conocida como el Plan B.

"No sorprende el resultado, la resolución del Poder Judicial, máxime cuando ya en el primer paquete habían resuelto invalidar el proceso legislativo y por lo tanto invalidar las leyes… No me sorprende. No hay ninguna sorpresa para mí; era de esperarse, no pasa nada, hay que seguir insistiendo", declaró en conferencia de prensa.

Corcholatas no dejarán pasar la oportunidad con el fallo de la Corte.

Ricardo Monreal afirma q, de ganar, impulsará 2 reformas: electoral y al sistema de justicia, y q él sí lograría el consenso.

Que la SCJN invalidara el 2° paquete del Plan B "era de esperarse", dice. pic.twitter.com/MENIXSTiIh — Yulia Bonilla (@yul_bonilla) June 22, 2023

Además, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistirá en impulsar una Reforma Electoral, pero ahora aguarda a que en las próximas elecciones se consiga la mayoría calificada en el Congreso para que se alcance la aprobación de dicho proyecto.

Monreal Ávila afirmó que de resultar favorecido impulsará reformas de “gran calado” en el mismo sentido, es decir, al sistema electoral y también al sistema de justicia, tanto a nivel legal como constitucional.

El politíco zacatecano se dijo confiado en lograr sacar adelante dicho proyecto, pues “estoy acostumbrado al acuerdo y consenso”.

Nuevamente se quejó por la cantidad de espectaculares que ya aparecen a nombre de los otros tres contendientes morenistas a lo largo de los 800 kilómetros que ya lleva recorridos, mientras que a su nombre aún no aparece ninguno.

Luego de un encuentro con simpatizantes del estado de Hidalgo aseguró que se mantendrá en la contienda interna del partido y por eso recorre el país, pues “no tendría sentido engañar a nadie”.

