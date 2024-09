Elena Ríos protesta en el Zócalo por falta de justicia en ataque con ácido a ‘un lustro de impunidad’

La saxofonista y activista Elena Ríos, conocida por haber sido víctima de un ataque con ácido en 2019, se manifestó en el Zócalo de la Ciudad de México para denunciar que, a cinco años de los hechos, no ha recibido justicia.

A través de sus redes sociales, la músico de origen oaxaqueño escribió que se plantó en el Zócalo capitalino para recordar que este 9 de septiembre se cumple lo que llamó “un lustro de impunidad”.

🟣 | UN LUSTRO DE IMPUNIDAD. Un lunes 9 de septiembre a las 10am de 2019, fue el día en que #JuanAntonioVeraCarrizal eligió para matarme con #ácido . 💜 Hoy conmemoro que estoy viva, me abrazo por 5 años de seguir buscando justicia, porque 3 agresores siguen sin sentencia y… pic.twitter.com/Mm6QxnOOkC

“Un lunes 9 de septiembre a las 10am de 2019 fue el día en que Juan Antonio Vera Carrizal eligió para matarme con ácido. Hoy conmemoro que estoy viva, me abrazo por 5 años de seguir buscando justicia, porque 3 agresores viven sin sentencia y Vera Hernández sigue prófugo”, escribió.

En el mismo sentido, durante la manifestación en el Zócalo, Elena Ríos dio un breve discurso, con un pastel decorado con una vela con el número cinco, en el cual recordó la agresión y exigió justicia.

“A esta hora yo gritaba de dolor, a las 10 con 12. La ropa se quemó también y salí casi desnuda por la calle a pedir ayuda, mientras que mi mamá, también, con las quemaduras que le generó el ácido, iba corriendo tras uno de los agresores”, dijo.

Pasaron cinco años sin tener justicia, lo único que pido es tener justicia, es continuar mis 26 años porque yo me quedé en los 26 años de edad […] Solo pido justicia para que mis 26 años comiencen a correr, porque yo no tengo 31, me quedé estancada en 26, solo pido justicia porque quiero paz