Elevan tono en EU tras desenlace de secuestro de 4 estadounidenses

Mientras se daba a conocer la localización de los cuatro estadounidenses en México, presuntamente secuestrados por grupos del crimen organizado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, advertía que su gobierno demandará una “rendición de cuentas” sobre lo sucedido con sus ciudadanos.

“Queremos que haya rendición de cuentas por la violencia que se ha infligido a estos estadounidenses, que trágicamente condujo a la muerte de dos de ellos”, dijo Price, quien no descartó que la administración Biden decida clasificar a los cárteles de las drogas mexicanos como organizaciones terroristas.

“Siempre vamos a evaluar las herramientas. Cuando se trata de los cárteles de las drogas, haremos lo más efectivo para limitar su capacidad de tráfico en sus productos”, advirtió. En redes sociales, acusó que México tiene una tasa de impunidad de asesinatos del 92.8 por ciento.

Por separado, Karen Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, dijo que cuando se trata de la seguridad de sus ciudadanos, “nos lo tomamos muy en serio y tenemos el compromiso de proporcionar a los ciudadanos estadounidenses información clara, oportuna y confiable sobre todos los países para que puedan realizar viajes informados al tomar esas decisiones”, en referencia a la alerta que había emitido el Departamento de Estado.

Gráfico

“En México, eso permanece en el Nivel 4: ´No viajar debido a la delincuencia y el secuestro´. Hemos sido muy claros al respecto. El Departamento de Estado, una vez más ha descartado levantar la alerta de viaje”, añadió.

Por su parte, el FBI señaló que los dos sobrevivientes se encuentran ya bajo su resguardo: “Las dos víctimas sobrevivientes fueron transportadas a un hospital local en EU, donde reciben atención médica, pues una de las víctimas sufrió heridas graves durante el ataque”.

El fiscal Merrick Garland envió condolencias a los deudos y advirtió que será implacable en la búsqueda de justicia: “En estos tiempos difíciles quiero ofrecer mi más sentido pésame a las familias de los americanos secuestrados en México. El Departamento de Justicia será implacable en la búsqueda de justicia en su nombre”.

Sube presión para ver a cárteles como terroristas

Ante el secuestro y crimen de ciudadanos estadounidenses, políticos del vecino país del norte levantaron la voz para exigir justicia y expresar, de varias maneras y en distintos tonos, su preocupación e indignación ante los hechos ocurridos.

Advirtieron que el gobierno de Joe Biden tiene que implementar medidas más radicales para hacer frente a los cárteles mexicanos.

A través de sus redes sociales, Dan Crenshaw, quien planteó la intervención militar en territorio mexicano para abatir la actividad delincuencial de los grupos del narcotráfico, señaló que lo sucedido con los cuatro estadounidenses secuestrados, de los cuales dos fueron asesinados, refuerza su propuesta.

“Dos de los cuatro estadounidenses secuestrados por los cárteles en México fueron asesinados, y aún no hemos declarado a los cárteles objetivo militar. Es hora de que autoricemos la fuerza militar contra ellos. ¿Estás escuchando, @lopezobrador_? Nos encantaría que seas socio. Ayúdanos a ayudarte”, publicó.

En el mismo sentido se expresó el legislador republicano Tony Gonzales, quien dijo que llegó el momento de que el Congreso de EU avale la clasificación de terroristas para los cárteles mexicanos.

“Dos estadounidenses fueron asesinados por el cártel ayer. Deja que eso se asiente... tenemos que hacer algo diferente para obtener resultados diferentes. Es hora de que el Congreso apruebe la Ley de Seguridad Primero, que etiqueta a los cárteles como terroristas”, señaló.

El senador republicano Lindsey Graham fue más allá y advirtió que también él presentará una propuesta para que su país utilice la fuerza militar contra los cárteles mexicanos.

“Yo seguiría el consejo de Bil Barr (exfiscal) y me pondría duro con México… Si continúa brindando refugio a los traficantes de fentanilo, entonces es un enemigo de Estados Unidos. Voy a introducir una legislación para preparar el escenario y usar la fuerza militar, si es necesario, para proteger a Estados Unidos de ser envenenado por cosas (droga) que salen de México”, advirtió, en entrevista televisiva.

“Esto es sólo un vistazo a la zona de guerra en la que la administración Biden ha convertido nuestra frontera suroeste. El administrador de Biden debería hacer todo lo posible para traer a casa a estos estadounidenses y evitar que los cárteles controlen nuestra frontera sur”, indicó.

Al respecto, el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, cuestionó el hecho de que el gobierno de Joe Biden no haya actuado para que las fuerzas militares intervinieran en la frontera para combatir a los grupos del crimen organizado.

Por su parte, aunque no precisó el caso de los ciudadanos estadounidense asesinados en Tamaulipas, el gobernador de Texas, Greg Abbot, puntualizó que pese a la decisión del presidente Joe Biden de “abandonar” la frontera, ellos continuarán con las medidas para proteger la región.

“Texas continuará tomando medidas históricas para proteger nuestro estado y nuestra nación”, manifestó.

Fox News, TNYT... dan difusión al caso

La programación de los noticieros estadounidenses fue interrumpida cuando el breaking news tiñó de rojo las pantallas y en redes y portales la noticia se convirtió en la principal: dos de los cuatro viajeros secuestrados al cruzar la frontera hacia México fueron hallados sin vida.

El anuncio matutino del Presidente Andrés Manuel López Obrador pronto desató una ola de cuestionamientos de medios estadounidenses que, a lo largo del día, además de dar cuenta de los hechos, dieron voz a críticos y políticos que condenaron el “gobierno” del crimen organizado en territorio mexicano.

Programas como Fox News, CNN, Good Morning News, CBS News y otros como The New York Times resaltaron en sus diversas plataformas que los jóvenes sólo habían atravesado la frontera con motivos médicos y eso les costó la vida.

Corresponsales de estos medios en México, como Óscar López, compartían a título personal su indignación por el hecho.

“Bastante sorprendente. Funcionarios mexicanos, incluido el jefe del Ejército, celebran una conferencia de prensa sobre el secuestro en Matamoros. Los más de 90 mexicanos asesinados cada día no reciben tanta atención”, escribió el reportero mexicano para NYT.

Otros noticieros interrumpían su programación para transmitir el mensaje de Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, del que destacaron el calificativo de “inaceptables” los ataques perpetrados contra los estadounidenses.

Para Fox News, el agente del FBI retirado, Greg Rogers, arrancó su intervención asegurando que Matamoros es “un área increíblemente peligrosa”, porque es controlada por los cárteles del narcotráfico.

El discurso se replicó por varios medios más, que también resaltaron el poder del crimen organizado ante las autoridades mexicanas. Otros recordaron que la Embajada de Estados Unidos había anunciado meses atrás que sobre esta área había una alerta de viaje nivel 4, para exhortar a sus ciudadanos a no visitar el lugar.

Crenshaw ¿qué ha hecho contra armerías?: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reviró al senador republicano Dan Crenshaw, quien ayer lo acusó de no hacer nada para detener a los narcotraficantes y lo cuestionó si defendía a los criminales o al pueblo de México.

“Porque el senador éste que está pidiendo que el ejército estadounidense intervenga en México para combatir a los narcotraficantes, ayer (el lunes) dijo que, si los fallecidos lamentablemente por fentanilo fuesen en México, yo no estaría diciendo lo mismo.

“Claro, a mí me duele mucho, sí, que la gente pierda la vida; no quiero que nadie fallezca, ni en México ni en Estados Unidos, ni menos por el exceso en el consumo de droga, pero él debería de estar atendiendo las causas en Estados Unidos, qué provoca el consumo excesivo de drogas y en especial de fentanilo que causa, en efecto y duele mucho, la muerte de muchos estadounidenses. Pero, ¿él qué hace? ¿Ha denunciado este señor senador a los que distribuyen el fentanilo?”, cuestionó.

Subrayó que mientras Crenshaw se inmiscuye en asuntos que sólo competen a los mexicanos, como la persecución de cárteles de las drogas, México se mantiene respetuoso de la soberanía de nuestro vecino del norte.

“Y desde luego que no estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos. ¿No hay redes? ¿No hay cárteles? ¿Quién vende la droga? Ese es un asunto que tienen que resolver las autoridades estadounidenses”, dijo.

López Obrador señaló que ahora los republicanos defienden a Genaro García Luna y resaltan su trabajo como responsable de perseguir a las bandas criminales, a pesar de que se confirmó su colusión con los delincuentes. Incluso, dijo, las propias autoridades de Estados Unidos se han visto involucradas en un juicio por corrupción, al permitir el uso de drogas sumamente adictivas.

“Pero, a ver, si esto es cierto, porque hay un juicio en Estados Unidos, ¿qué hizo ese senador ante esto? ¿Declaró algo? ¿O qué ha hecho ese senador para evitar que se vendan las armas de alto poder en las armerías y hasta en los supermercados de Estados Unidos? Porque el 80 por ciento de las armas de alto poder que utilizan las bandas de la delincuencia en México las adquieren en Estados Unidos y no hay ningún control. ¿Qué ha hecho este senador? No sé, pero hay algunos senadores que hasta reciben dinero para sus campañas, de las fábricas de armamento en Estados Unidos”, manifestó el mandatario.

Insistió en que la actitud del legislador es injerencista y volvió a pedir que los electores de origen mexicano tengan presente esto al acudir a las urnas.

“Entonces, ya basta de hipocresías y estar viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Este senador… No es injerencismo, ¿eh?, es nada más ponerlo en la lista para que nuestros paisanos lo tengan presente cuando haya elecciones, porque es un senador que no quiere a México”, abundó.

Autoridades sospechan confusión en secuestro de 4 estadounidenses

El secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, que culminó con el asesinato de dos de ellos en Matamoros, apunta a una acción del Cártel del Golfo, que presuntamente los confundió, de acuerdo con la principal línea de investigación de las autoridades, perfilada por el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios.

El funcionario confirmó que los cuatro extranjeros fueron localizados en una casa ubicada en la comunidad la Lagunona, del ejido El Tecolote, ubicado a las orillas de Matamoros, rumbo a Playa Bagdad, donde eran vigilados por un hombre de nombre José “N”, de 24 años y originario de Valle Hermoso, Tamaulipas, quien ya se encuentra declarando ante el Ministerio Público. Sin embargo, reconoció que no contaban con elementos para determinar que se trate de un miembro del Cártel del Golfo.

Por la mañana, la primera versión de que los estadounidenses habían sido localizados provocó que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, interrumpiera al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, para advertirle: “Estoy con el gobernador, y que ya los encontraron”.

Enseguida, el Presidente le cedió la palabra al mandatario tamaulipeco, Américo Villarreal, quien vía telefónica confirmó que los secuestrados habían sido encontrados alrededor de las 8:00 horas.

Más tarde, en conferencia posterior, en la que estuvo el Gabinete de Seguridad y el gobernador Villarreal, el fiscal tamaulipeco explicó que los estadounidenses viajaron a México para que la mujer, identificada como Latavia Washington McGee, presuntamente se sometiera a una operación estética, cuando fueron secuestrados por un presunto error de grupos armados.

Ella es la única que salió ilesa. Indicios encontrados dentro de la camioneta en la que viajaban muestran que se sometió a pruebas de laboratorio, por lo que se refuerza la idea de un tratamiento quirúrgico.

Tampoco se pidió un rescate por ellos ni hay certeza de que se trate del Cártel del Golfo, dijo Irving Barrios: “No tenemos número de participantes exacto, es parte de las investigaciones y análisis; el grupo que se tiene conocimiento que opera es el Cártel del Golfo”.

A pesar de que la participación de este grupo delictivo se perfila como la principal hipótesis, hasta ahora “no se descarta ninguna de las posibles líneas de investigación sobre el caso”, aclaró la titular de la SSPC.

En este ataque murieron Shaeed Woodard y Zindell Brown, sin que se diera a conocer la causa, mientras que una mujer de origen mexicano, de 33 años, fue alcanzada por una bala perdida y murió, a pesar de que se encontraba a una cuadra y media del lugar, lo que hizo pensar a las autoridades que se trataba de otro hecho diferente, pero al final llegaron a la conclusión de que fue una víctima involuntaria del asalto, relató el gobernador Villarreal.

Tanto el fiscal como el gobernador descartaron la presencia de agentes de investigación de EU en territorio mexicano y señalaron que sólo colaboraron con sus contrapartes mexicanas.

“Las autoridades norteamericanas comenzaron a darnos información; como ya lo comenté, los nombres de los ciudadanos americanos y el motivo por el que se habían trasladado a esta entidad”, dijo el mandatario.

Se tiene identificado que los estadounidenses cruzaron el Puente Internacional de Brownsville a las 09:18 horas del viernes y el ataque se produjo alrededor de las 11:45 horas en el centro de Matamoros.

El gobernador añadió que los sobrevivientes, Latavia Washington McGee y Eric James Williams, recibieron atención médica y posteriormente fueron entregados a las autoridades de EU en el Puente Internacional que une a Brownsville, Texas, con Matamoros, alrededor del mediodía.

“De ellos, dos se encontraron sin vida; en tanto que dos más, una mujer de nombre Latavia “N” está ilesa; mientras que Eric “N” presenta una lesión por herida de bala en una de sus piernas”, añadió.

De acuerdo con Américo Villarreal, el grupo que privó de la libertad a los estadounidenses buscó llevar por diversos lugares a los detenidos para dificultar las tareas de búsqueda.

“Cabe hacer mención que, durante los tres días posteriores al hecho delictivo, las cuatro personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diversos lugares, entre ellos una clínica, con el fin de crear confusión y evitar las labores de rescate”, dijo.

Las autoridades se apoyaron en las cámaras de seguridad del C-5, así como de grabaciones particulares, para dar seguimiento a los movimientos que realizaron los vehículos que participaron en este crimen.

Finalmente, una llamada recibida en el número de emergencia 089 y con el cruce de información, dieron con el lugar donde mantenían cautivos a los estadounidenses.

Prevén que crimen afecte relación con EU

La oposición en el Senado advirtió que el crimen de dos ciudadanos estadounidenses a manos del crimen organizado en Matamoros, Tamaulipas, provocará repercusiones en la relación entre México y Estados Unidos.

Senadores de PAN, PRI, PRD y Grupo Plural señalaron que estos crímenes, tanto el secuestro como el asesinato de los estadounidenses, no pueden quedar impunes, sino que se debe castigar a los responsables.

El líder del grupo parlamentario del blanquiazul, Julen Rementería, sostuvo que lo sucedido en Tamaulipas es consecuencia de la fallida estrategia de seguridad del actual Gobierno federal.

Señaló que lo preocupante es que puede comprometer la relación de México con Estados Unidos, pero dijo que el hecho de que, así como ahora llama la atención lo sufrido por estas cuatro personas, porque se trata de víctimas estadounidenses, no se debe perder de vista que esa es la realidad que viven los mexicanos diariamente.

“Es algo terrible, es algo que, por supuesto, al tratarse de personas en el extranjero, compromete la relación. Hay que señalar que sí lo lamentamos mucho, pero lamentamos mucho lo que sucede aquí en México, con nuestros connacionales, porque, así como murieron estas dos personas americanas, mueren todos los días más de 100 personas, entre secuestrados y ejecutados”, manifestó.

Al respecto, el vicecoordinador del PRI en la Cámara alta, Manuel Añorve Baños, indicó que el Gobierno federal no debe minimizar el caso, sino que debe ir a fondo, principalmente por las afectaciones que puede provocar a la relación bilateral.

“Ya es justo que tomen cartas en el asunto, caiga quien caiga, porque no se puede estar deslizando la responsabilidad en este caso de las autoridades competentes; es algo muy bochornoso, que lastima a México y, por supuesto, que lastima la relación México-Estados Unidos”, expuso.

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza, integrante del Grupo Parlamentario Plural, acusó que, desafortunadamente, ahora la violencia en México tiene repercusiones a nivel internacional.

“Lo que pone en evidencia es que la propuesta y el modelo de seguridad del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, está fracasando y cada vez tiene más costos. Esto, por supuesto, afecta las relaciones y alimenta el ‘monstruo’ de una visión muy equivocada de Estados Unidos, de querer enviar soldados a nuestro país”, señaló Álvarez Icaza.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, declaró que el Gobierno de México debe actuar con toda severidad, realizar una investigación profunda y dar todas las garantías al pueblo estadounidense de que las autoridades mexicanas serán contundentes para esclarecer y castigar los hechos en los que fueron secuestrados cuatro ciudadanos estadounidenses y dos fueron asesinados.

“Seguramente va a haber repercusiones, ha sido muy mediático en Estados Unidos este hecho, está en todas las agencias informativas. Y ellos son así, muy persistentes, cuando hay un evento de esta naturaleza generado contra sus ciudadanos. Yo creo que va a haber una solicitud de que se aplique todo el peso de la ley”, consideró.

Segob asegura que no hay fractura bilateral

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, aseguró que la relación entre México y Estados Unidos de ninguna manera está fracturada, luego de la desaparición y posterior hallazgo de cuatro ciudadanos de esa nación.

“No, desde luego que no, es un incidente lamentable, pero no tiene por qué fracturar las relaciones de amistad, comerciales y económicas, con los Estados Unidos”, destacó ayer previo a una reunión con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Señaló que, si bien “es un incidente lamentable”, hay que dejar que avance la investigación y se asegure a los responsables, además que Gobierno federal está dando una batalla en contra de la inseguridad, pues se están recuperando incluso territorios que antes estaban copados por la delincuencia organizada, “hay una reducción en los índices delincuenciales, el secuestro tiene una reducción de más o menos el 68 por ciento”, dijo.

Por otra parte, aseguró que no odia al INE, pero aclaró que los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, sostienen que el despido era de 8 mil trabajadores cuando la cifra correcta es de mil 200.

Embajador: preocupa el control que ejerce el narco

El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por el control que ejerce el Cártel del Golfo en la zona de Matamoros, Tamaulipas, conocida como la frontera chica, donde un grupo de cuatro estadounidenses fueron secuestrados y dos de ellos perdieron la vida, advirtió el embajador Ken Salazar.

“Como hemos señalado en nuestras alertas de viaje, Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de criminalidad y violencia. Nos preocupa particularmente el control que ejerce el Cártel del Golfo en la zona conocida como la frontera chica”, señaló.

El representante diplomático agregó que la administración Biden colabora estrechamente con las autoridades mexicanas para esclarecer este caso. Indicó que el secuestro y asesinato de dos de los cuatro ciudadanos estadounidenses, obliga a estrechar más los vínculos entre ambos gobiernos.

“Nuestra prioridad más alta es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Reafirmamos nuestra disposición para trabajar estrechamente con el Gobierno de México, para que los responsables en este caso sean castigados y trabajemos para que actos violentos similares no vuelvan a ocurrir (...) es necesario combatir la impunidad y enfocar recursos tanto a las autoridades de seguridad como de justicia”, abundó.

Ken Salazar dijo que México y Estados Unidos están conscientes de la importancia de mantener fronteras seguras y atacar a los delincuentes en ambos países.

“Estos hechos de violencia son un trágico recordatorio que nos exige reafirmar el compromiso de nuestros gobiernos para asegurar nuestra frontera compartida y fortalecer el combate a las organizaciones criminales trasnacionales (...) lo tenemos que lograr, ya que de ello depende el bienestar de nuestros ciudadanos”, dijo.