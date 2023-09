Ratifican a Ana Lilia Rivera como presidenta de la Mesa Directiva del Senado

Ana Lilia Rivera rindió protesta como la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, para el último año de trabajo de la LXV Legislatura y se comprometió a respetar el pluralismo y a garantizar la separación de poderes.

Con el voto mayoritario de los integrantes del pleno –75 de 101 votos–, los senadores respaldaron el nombramiento a propuesta de Morena.

Además, se aprobó a todos los integrantes de la planilla: Sergio Pérez Flores, Noemí Reynoso y Verónica Delgadillo, como vicepresidentes, y Verónica Camino, Claudia Anaya, Martha Cecilia Márquez y Claudia Esther Balderas, como secretarias, quienes de inmediato también rindieron protesta.

En su calidad de nueva presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera de inmediato declaró instalado el Senado de la República para el desempeño de sus funciones correspondiente al primer periodo ordinario de sus funciones.

“Hoy me dirijo a ustedes como una servidora pública comprometida con la nación como una orgullosa representante del estado de Tlaxcala, pero especialmente me dirijo a ustedes como una compañera parlamentaria. En cuatro años mi función se caracterizó en guardar un equilibro entre la unidad partidista y el equilibrio profesional”, aseguró.

Dijo que priorizará la diversidad de opiniones, la objetividad, la apertura al diálogo y el estricto apego al marco jurídico, como se ha conducido durante todo su trabajo legislativo.

Tras agradecer el respaldo que recibió de cada uno de los coordinadores parlamentarios, Rivera les aseguró que “su confianza no será defraudada y que esta será una presidencia al servicio de todos, sin distinciones”.

A todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara alta les aseguró que “juntos podremos seguir construyendo los acuerdos necesarios para terminar el último año de la Legislatura”.

“Convocó a todos a que juntos tomemos la alta tribuna como lo que representa, que nuestra labor sea todos los días una inspiración del amor a la verdad, la justicia y la congruencia de Belisario Domínguez”, expresó.

La senadora tlaxcalteca resaltó el hecho de que ambas Cámaras del Congreso –la priista Marcela Guerra en San Lázaro– estarán encabezadas por mujeres, por lo que dijo que trabajarán para que esta legislatura de la igualdad sea un faro para todas las niñas y mujeres del país.

“Hoy toma protesta en la alta cámara de senadores una hija de campesinos, una hija de la educación pública, una mujer humilde, una demócrata por convicción”, concluyó.

Antes, durante la plenaria de Morena, en la que ganó la postulación para la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera aseguró que ganó la votación “porque me conocen, muchas gracias, pero también quiero decirles y lo digo con total responsabilidad, todas y todos ustedes saben cuáles han sido las circunstancias que hemos vivido en el Senado de la República durante estos cinco años, siempre me he conducido con honestidad, he sido una mujer sencilla y todo me ha costado, llego limpia, llego libre y con los votos honestos de mis compañeros, eso me permite ser una presidenta al servicio del senado y del movimiento de transformación al que pertenecemos”.

No obstante, ante sus compañeros de partido también expresó su tristeza porque en este proceso interno haya habido quienes llegaron a hacer grupos en el contexto de la elección del responsable de los Comités de Defensa de la Transformación: “Si alguien vino a hacer aquí grupo, qué pena”.