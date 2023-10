Eliminación de fideicomisos del PJ busca 'recortar copete de privilegios', no afecta a trabajadores: AMLO

Al considerarse un “damnificado de los del Poder Judicial”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los trabajadores que no se preocupen de nada, ni se dejen confundir que se quedarán sin sueldos y prestaciones, ya que la eliminación de fideicomisos al PJF sólo pretende recortar “el copete de privilegios” que mantiene desde hace muchos años.

“Por eso ahora hay enojo y están también desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones, no. Si el Poder Legislativo suspende o cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 11 de octubre de 2023. https://t.co/UBd5n9vXXq — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 11, 2023

“Eso para que lo conozcan los trabajadores del Poder Judicial, son los privilegios de los de arriba que un ministro en México gana hasta 700 mil pesos mensuales si se suma todo con prestaciones, cuatro o cinco veces más de lo que yo percibo. Eso es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores”, afirmó AMLO.

En la conferencia de prensa mañanera, precisó que la decisión de quitar algunos fideicomisos a los jueces, magistrados y ministros, que suman alrededor de 15 mil millones de pesos, será decisión exclusiva de la Cámara de Diputados, ya que el gobierno recibió la solicitud de presupuesto del PJF de 84 mil millones y lo envió al Legislativo.

Cuestionó los beneficios del Poder Judicial a la mayoría de los mexicanos, ya que no han hecho nada y al contrario los perjudican, porque están al servicio de una minoría rapaz de la oligarquía.

“Díganme ustedes si en el periodo neoliberal hubo algo que hicieran jueces, magistrados y ministros en beneficio del pueblo. Nada. Yo si puedo mencionar muchas cosas que hicieron en contra del pueblo.

“No permitieron que se consultara al pueblo sobre la reforma energética, se reunieron más de 3 millones de firmas como lo establece la Constitución, los ministros de la Corte dijeron que no”, recordó el presidente.

Agregó otro caso cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores, que se acudió a la Corte y no se apoyó. Además, dijo, “cuando hay un accidente lamentable, doloroso, también por la privatización de las guarderías del Seguro Social y pierden la vida bebés en un incendio de la guardería ABC en Hermosillo; se presenta una denuncia para que se castigue a los responsables. Nada”.

AMLO expresó que él es un damnificado de los miembros del Poder Judicial al ser destituido cuando Vicente Fox era presidente, pues “no querían que yo participara como candidato a la Presidencia, era yo jefe de Gobierno y para que no me pudiera inscribirme por antecedentes penales, me inventaron que había violado un amparo”.

Consideró que lo más “vil, cínico”, fue cuando la Procuraduría General por consigna de Fox presenta la denuncia de desafuero, y “sale un desplegado de todos los miembros del Poder Judicial, ministros de la Corte, empezando por su presidente Mariano Azuela, respaldando al Ejecutivo, como si fuesen apéndices, parte del Poder Ejecutivo”, dijo.

López Obrador reprochó que el PJF tenga edificios muy elegantes en todo el país, los cuales aseguró que no son rentados sino propios.