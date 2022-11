Eliminar violencia contra mujeres es fundamental para tener una mejor sociedad: Ebrard.

Eliminar la violencia contra las mujeres debe ser una de las prioridades para la transformación de la sociedad, señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en un videomensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Se instituyó este día para que tengamos presente la importancia estratégica, fundamental, para nuestras vidas que tiene eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas. ¿por qué es importante? Hay quien piensa que compete y es una lucha de las mujeres, por supuesto que lo es y muy justa y razonable, pero nos compete a todos, porque no podemos tener una sociedad sin violencia, una sociedad segura para todas y para todos, donde se respete nuestra integridad, nuestros derechos, nuestras libertades, donde tengamos igualdad de oportunidades y no solo la igualdad ante la ley eso es algo muy importante, no se puede lograr todos eso, no se puede lograr justicia, si toleramos la violencia contra las mujeres