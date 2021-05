Atacan a candidato del PES a regidor en SLP; "quieren bajarlos a balazos": dirigencia

Un grupo de hombres armados atacó este martes al candidato por el partido Encuentro Solidario (PES) a segundo regidor plurinominal en San Martín Chalchicuautla, San Luis Potosí, Amadeo Ramírez San Juan, quien recibió cuatro impactos de bala.

El instituto político informó en un comunicado, que tras el ataque el candidato pesista fue trasladado a un hospital de Ciudad Valles donde los médicos lo atendieron de emergencia, y quienes lo reportaron como estable.

Durante el ataque también resultaron lesionados dos de sus acompañantes, quienes viajaban junto con el candidato en una camioneta Nissan, color naranja, placas de circulación TE-4398-F.

En el medallón se observan cuatro impactos de bala, otro en el retrovisor derecho, uno más en el parabrisas de enfrente, a la altura del conductor, tres en la carrocería y la ponchadura de una llanta.

El profesor Amadeo Ramírez resultó herido por al menos cuatro impactos de bala por lo que fue trasladado a un Hospital de Ciudad Valles donde lo reportan estable. Sus dos acompañantes también se reportan estables pese a las lesiones.

El dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores, condenó el artero ataque a su candidato y exigió a los tres órdenes de Gobierno el esclarecimiento de los hechos y dar con los responsables, ya que, denunció, la violencia política se ha recrudecido en las últimas semanas.

"En el PES han hecho declinar a algunos de nuestros candidatos con cargos públicos, a otros con dinero y a otros más lo están haciendo con balazos. No van a detener la fuerza de nuestro candidato quien se mostraba ganador para los próximos comicios del 6 de junio", advirtió Flores Cervantes.

Emplazó a sus contrincantes a que "si quieren ganar que lo hagan en las urnas, no a través de los institutos electorales que favorecen a los grupos políticos en el poder, no a través de comprar las estructuras políticas, no a través del dinero y mucho menos asesinándolos".

El pasado fin de semana fue víctima de secuestro, golpes y amenazas el candidato a la presidencia municipal de Tezonapa, Veracruz, Joel Méndez López.