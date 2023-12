'Compartí con presas de alto nivel': Emma Coronel hablará sobre lo que vivió en la cárcel

Luego de ser detenida en el 2021 y tras ser liberada en septiembre del 2023, Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, habría amenazado en Instagram con revelar lo que vivió durante su estancia en la cárcel, en Estados Unidos, todo de acuerdo a información compartida por el programa de espectáculos "El Gordo y la Flaca".

La exreina de belleza dijo que poco le importaba si la gente le creía o no, porque al final, sólo interpretaban lo que ellos querían interpretar. El post que habría realizado Emma Coronel, habría sido acompañado por una fotografía: aquella en donde se le ve con una corona y que sirvió para ser portada del libro de la periodista Anabel Fernández, "Emma y las otras señoras del narco".

leer más FOTOS | Reaparece Emma Coronel en una fiesta tras salir de la cárcel

Emma Coronel amenazaría con hablar sobre lo que vivió en la cárcel

En el post de Instagram compartido por el programa de espectáculos, se lee como Emma Coronel, presuntamente, amenazaría con hablar de todo lo que vivió en la cárcel, durante los casi dos años que permaneció presa en Estados Unidos.

"Un día les contaré lo que fue vivir en la cárcel, tal vez les importe, tal vez no, pero para que se den una idea, lo que pasé donde compartí con presas de alto nivel. No tienen ni idea, pero como nunca se les da gusto, dejó de importarme sus malas opiniones, siempre me recuerdan a un cuento que leí de niña el Sr., el niño y el burro, lol moraleja a la gente nunca se le da gusto, Dios los bendiga", escribiría Emma Coronel en dicha red social.

Emma Coronel. Especial

Recordemos que Coronel fue detenida por las autoridades de Estados Unidos en febrero del 2021, en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Dulles, en Virginia. Los cargos fueron por el delito de narcotráfico, aunque una magistrada de la Corte Federal del Distrito de Columbia pidió que estuviera detenida de manera temporal y sin derecho a fianza.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.