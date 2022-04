Encinas reconoce fallas del Gobierno

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguró que el Gobierno federal no ha logrado remontar la situación de violencia, que afecta a periodistas y defensores de derechos humanos.

“Es una situación que debemos asimilar en el gobierno actual, que no hemos podido remontar y los niveles de violencia que hemos conocido a lo largo del gobierno, y en particular en los tres primeros meses de este año, nos obligan, no solamente a replantear las acciones, sino fortalecer las medidas de carácter preventivo”, destacó durante la implementación del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Michoacán.

Encinas Rodríguez dijo que hay una crisis de violencia en el país que enfrentan tanto las personas que ejercen el periodismo como las defensoras de derechos humanos, precisó que el mecanismo surgió como una medida extraordinaria contra la violencia derivada de muchos años de una política equivocada de combate a la inseguridad que generó niveles de intolerancia y persecución.

Las tres acciones que se deben implementar y fortalecer para el combate al problema son la prevención, identificación de riesgos y de periodistas, además, señaló que en el 45 por ciento de las agresiones están vinculadas autoridades del orden municipal y policías en contubernio con grupos criminales. Por ello, indicó que es necesario ampliar las labores de investigación para abatir también el 99 por ciento de la impunidad en el país.

El funcionario dijo que los más afectados por la violencia son los defensores, ya que se encuentran en los territorios en disputa de los criminales.

“Debemos decirlo con claridad, el mayor número de agresiones afectan a los defensores de derechos humanos, porque están en los territorios donde se disputan el lugar los grupos del crimen organizado. No solamente es el territorio o el medio ambiente, sino que también es por temas políticos-electorales”, explicó.