Enrique de la Madrid se "destapa" como aspirante a la Presidencia en 2024

El exsecretario de Turismo en el gobierno peñista, Enrique de la Madrid Cordero, se "destapó" como aspirante a la Presidencia de la República en 2024, bajo el respaldo de la coalición del PRI, PAN y PRD.

"Sí voy a buscar tratar de convertirme en una opción de la alianza porque creo que lo que necesitamos es generar opciones", declaró a la revista Peninsular de Yucatán, al destacar que busca hacer frente a Morena en las siguientes elecciones.

Manifestó que trabajará para que la alternativa al Gobierno federal sea capaz de generar empatía con la sociedad y que la alianza sea no sólo opositora sino propositiva.

"Yo esperaría que otros hagan lo mismo u otras, para que de aquí a dos años tengamos opciones, porque yo creo que lo que necesitamos es generar opciones", subrayó tras declarar que también hay que convencer a quienes están con el proyecto de Morena.

Reconoció que hay estados en donde ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD ganan solos, por lo cual debe mantenerse la alianza de oposición.

De la Madrid Cordero dijo por otro lado, que no se cree "el cuentito" de que se puede ser pobre y muy feliz, como lo declaró recientemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar de las clases sociales.

"¿Pues cómo? No tienes para comer las tres veces, no tienes para una vivienda digna, no tienes para vestirte bien, no tienes para mandar a tus hijos a buenas escuelas. ¿Cómo puedes echar luego el cuentito, pero estás feliz?", declaró.

Respecto al tema de seguridad, Enrique de la Madrid consideró que es un asunto que se debe atender por diferentes vías; sin embargo muchas veces no hay inversión en las policías estatales, municipales, no se les paga bien, no cuentan con herramientas, una carrera ni seguros para ellos ni sus familias.

Añadió que hay una deficiente coordinación entre los gobiernos estatales y el federal. Además, si hubiera un mejor nivel de vida para los jóvenes, estos no verían como alternativa al crimen organizado.

"Ahora nos encontramos con otro tema más grave, la presencia decidida del crimen organizado en varias elecciones estatales donde jugaron como si fueran partido o a favor de un partido (...) Eso no era tan descarado antes", aseveró el extitular de Turismo.

Explicó que en algunos estados donde las diferencias entre varias encuestas, a pocos días de la elección, mostraban un margen muy pequeño, de repente se abrieron hasta de 15 a 20 por ciento.

"No te los puede explicar otra cosa, más que simplemente el inhibir el voto de los ciudadanos en una elección. O sea, la pandemia pudo haber influido, pero no hay que hacernos guajes con esa conversación, salvo que los mexicanos ya aceptemos que así vamos a vivir. Me parece inaceptable", finalizó.